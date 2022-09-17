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Dalgıç polis 22 yılını verdiği zorlu sularda can kurtarıp delil arıyor

17.09.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli dalgıç polis Memduh Sivrikaya: - "Akıntılı, bulanık, görüşün olmadığı sularda çok görev yaptım. Bu görevler bize tecrübe kazandırıyor"

FİKRET KAVĞALI - Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli dalgıç polis Memduh Sivrikaya, boğulma tehlikesi geçirenleri kurtarmak, boğulanların cansız bedenlerini çıkarmak ve delil aramak gibi çok sayıda görev için 22 yıldır zorlu suların altında mesai yapıyor.

İstanbul'da polislik yaparken 2000'de açılan "kurbağa adam" kursu sayesinde dalgıçlıkla tanışan 48 yaşındaki Sivrikaya, farklı kentlerdeki görevlerinin ardından tayin olduğu İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde 2014'ten beri mesleğini sürdürüyor.

Formunu korumak adına her sabah koşu ve yüzme antrenmanı yapan Sivrikaya, görev emri geldiğinde ekibiyle ilgili bölgeye yönlendiriliyor.

Sivrikaya, boğulma tehlikesi geçirenlerin kurtarılması, kaybolanların cesetlerinin bulunması ve delillerin toplanması gibi farklı görevler için yaklaşık 40 kilogramlık ekipmanlarıyla suya giriyor.

Gece gündüz ayırt etmeden deniz, nehir, göl, baraj, dere ve sulama kanallarına dalan Sivrikaya, zorlu mesleğini 22 yıldır severek sürdürüyor.

Tecrübeli dalgıç polis, kondisyonu, azmi ve ilk günkü heyecanıyla genç meslektaşlarına da örnek oluyor.

- "İnsan sevdiği işi yaparsa başaramayacağı hiçbir şey yok"

Memduh Sivrikaya, AA muhabirine, çocukluğundan beri yüzmeyi çok sevdiğini söyledi.

Suyun altında karşılaştığı güzelliklerin kendisini cezbettiğini belirten Sivrikaya, şöyle konuştu:

"Emniyette kurs açılınca hemen bu branşı seçtim çünkü sevdiğim işi yapmak istiyordum. İnsan sevdiği işi yaparsa başaramayacağı hiçbir şey yok. Genç kardeşlerime bu işin zor olduğunu söylüyorum ama eğer kendilerini güzel şekilde hazırlarsa, kursları da geçerlerse aramızda çalışmalarından memnun oluruz. Bu mesleğe ilk başladığım İstanbul'da bir göreve gitmiştik. Suyun altına girdiğimde müthiş görüntüler, balıklar, yosunlar, deniz canlıları vardı. Bu görüntüler beni cezbetti. Daha sonra bu işi bırakamadım. Yaklaşık 22 yıldır işimi severek yapıyorum. Suyun altı başka bir dünya, bütün stresinizi unutuyorsunuz."

Sivrikaya, ağır tesisat taşıdıkları için formlarını korumanın önemli olduğunu işaret ederek, "Her sabah 6 kilometre koşuyorum, 3 kilometre de yüzüyorum. Dalgıçlar, akıntılı suda kendini kurtaracak kondisyonda olmalı. Eğer hazırlanmazsa hem kendi canını hem de mesai arkadaşının canını tehlikeye atar. Yıllardır spor geçmişim olduğu için gençlerle aynı şartlarda rekabet edebiliyorum. Adana’da görevlerimiz yoğun şekilde devam ediyor. Akarsularda, göllerde, derelerde boğulan vatandaşlarımızı bulup, ailelerine en yakın süre teslim ediyoruz." diye konuştu.

Tecrübelerini her fırsatta genç dalgıçlara aktardığını dile getiren Sivrikaya, "Bu zamana kadarki kayıtlı dalışım 1000'i geçmiştir. Dalış camiasında uzun bir süre. Bu da bizim tecrübemizi gösteriyor. Akıntılı, bulanık, görüşün olmadığı sularda çok görev yaptım. Bu görevler bize tecrübe kazandırıyor. Yanımızdaki arkadaşlar bundan cesaret alarak, görevlerini rahat bir şekilde yapıyor." ifadelerini kullandı.

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