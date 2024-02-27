Dalgıçlar kayıp mürettebatı aramak için midye çiftliğine dalış yaptı

Balıkesir’in Marmara Adası’ndan yola çıktıktan sonra fırtınaya yakalanıp İmralı Adası açıklarında batan mermer tozu yüklü gemideki arama çalışmaları sürüyor. Deniz Kuvvetleri’ne bağlı dalgıçlar, sabah erken saatlerde geminin enkazına dalış yaparak, 4 kayıp mürettebatı arama çalışması gerçekleştirdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı dalgıçlar midye çiftliğine dalış gerçekleştirdi. Üst kısmından dubalarla bağlı olan ve 20 metre derinliğe kadar inen halatlarla dolu midye çiftliği, herhangi bir cansız bedenin takılma ihtimaline karşı dalgıçlarla kontrol ediliyor.

