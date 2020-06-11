YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Dalgıçlar Saros Körfezi'nde kabuğu yosun tutmuş caretta caretta görüntüledi

Dalgıçlar Saros Körfezi'nde kabuğu yosun tutmuş caretta caretta görüntüledi

EDİRNE HABERLERİ  | 11.06.2020 20:00 | Son Güncelleme

Dalgıçlar Saros Körfezi'nde kabuğu yosun tutmuş caretta caretta görüntüledi

EDİRNE (AA) - Saros Körfezi'nde dalgıçlar, kabuğu yosun tutmuş yaşlı bir caretta caretta görüntüledi.

Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyü sahilindeki İbrice Limanı'nda dalış eğitmenliği yapan Serdar Savaşal, ekibiyle Saros Körfezi'ne gitti.

Burada dalış yapan dalgıçlar, kabuğu yosun tutmuş yaşlı bir caretta caretta ile karşılaştı.

Dalgıçlar, deniz kaplumbağasını fotoğrafladı.

Savaşal, gazetecilere yaptığı açıklamada, caretta carettanın bir süre yanlarında yüzdükten sonra bölgeden ayrıldığını söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tesadüfün böylesi! Asfaltın altından tarih fışkırdı Tesadüfün böylesi! Asfaltın altından tarih fışkırdı
Selimiye Camisi'nde hareketli dakikalar! Polis müdahale ettiSelimiye Camisi'nde hareketli dakikalar! Polis müdahale etti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Elazığ’da yılanlar ortaya çıkmaya başladı

Elazığ’da yılanlar ortaya çıkmaya başladı

Koruma altında olan Geyik Böceği heyecanlandırdı

Koruma altında olan Geyik Böceği heyecanlandırdı

Elazığ’da bir ton kaçak balık ele geçirildi, 10 bin TL ceza kesildi

Elazığ’da bir ton kaçak balık ele geçirildi, 10 bin TL ceza kesildi

Bingöl’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Bingöl’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

95 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

95 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

İl Sağlık Müdürü Benli’den ’Korona virüs’ açıklaması

İl Sağlık Müdürü Benli’den ’Korona virüs’ açıklaması

Edirne Namaz Vakitleri 11 Haziran Perşembe

İmsak
03:29
Sabah
05:32
Öğle
13:18
İkindi
17:20
Akşam
20:55
Yatsı
22:48

Edirne Nöbetçi Eczaneler11 Haziran Perşembe

Aytaç Eczanesi
Merkez
Begüm Eczanesi
Merkez
Saygın Eczanesi
Enez
Edirne Eczanesi
Havsa
Çınar Eczanesi
Ipsala
Hayat Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Keşan’da polis izin belgelerini denetledi

Keşan’da polis izin belgelerini denetledi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Akdeniz Değil Saros Körfezi

Akdeniz Değil Saros Körfezi

CHP Belediye Meclis Üyesi Manavoğlu Vefat Etti

CHP Belediye Meclis Üyesi Manavoğlu Vefat Etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.