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Dalında taze hurma ilgi görüyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Kütahya’nın Emet ilçesinde, kilosu 20 TL’den satılan dalında taze hurmanın kış aylarında ilgi gördüğü belirtildi. Tokluk hissi veren taze hurma, sadece lezzetiyle değil faydalarıyla da popüler bir meyve haline geldi.

Dalında taze hurma ilgi görüyor

15 yıldır pazarcılık yapan 62 yaşındaki Şaban Kısacık, yaptığı açıklamda, ''Dalında taze hurmanın lif oranı çok yüksektir. Öyle ki 100 gramı 3 buçuk gram lif içeriyor. Bu sayede midede sünger gibi şişip hacim kaplıyor ve mideyi geç terk ettiği için tokluk hissi oluşturuyor. Yüksek lif, aynı zamanda bağırsakları çalıştırıyor ve kabızlıktan kurtarıyor. Antioksidandan zengin olan dalında taze hurma hücre yenilemesini sağlaması sayesinde cildimiz üzerinde de faydalı oluyor" açıklamasında bulundu.

TAZE HURMANIN FAYDALARI

Kalp dostu besinlerin başında yer alan taze hurma, içeriğindeki zengin potasyum minerali sayesinde kan basıncını (tansiyon) dengeliyor ve kalp ritmini düzenliyor. Hiç kolesterol içermediği gibi güçlü bir antioksidan olması sayesinde kalbi zararlı bakterilerden ve mikroplardan koruyarak, damar tıkanıklıkları riskini azaltıyor. Özellikle kış aylarında soğuk algınlığı ve öksürük gibi rahatsızlıklarda doğal antibiyotik görevi görüyor.
Vatandaşlar, kilogramını 20 TL'den sattığımız bu ürüne yoğun ilgi gösteriyor.

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Anahtar Kelimeler:
taze hurma, taze hurmanın faydaları,

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