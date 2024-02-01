YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Damat dehşetinde vurulan baldızın cenazesi ailesine teslim edildi

Damat dehşetinde vurulan baldızın cenazesi ailesine teslim edildi

İHA İHA
01.02.2024 14:29 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’in Nizip ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin evine silahlı saldırı düzenleyen Halil Çağlar’ın vurduğu baldızı Adile Oymak, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Hayatını kaybeden Oymak’ın cenazesi ailesine teslim edilirken olayda ölenlerin sayısı 5’e yükseldi.

Olay, 29 Ocak 2024 tarihinde Gaziantep’in Nizip ilçesi Belkıs Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasındaki eşinin evine giden Halil Çağlar, yaşanan tartışmanın ardından silahını çıkararak eşi Yüksel Çağlar, kayınbiraderleri Ahmet ve Mehmet Oymak, 21 yaşındaki kızı Nimet Çağlar ve baldızı Adile Oymak’a kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan Yüksel Çağlar, Ahmet ve Mehmet Oymak olay yerinde hayatını kaybetti, kızı Nimet Çağlar ile baldızı Adile Oymak ağır yaralanmıştı. Olayın ardından kaçan Halil Çağlar, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde peşine takılan polis ekiplerinden kaçamayacağını anlayınca silahla kafasına ateş ederek intihar etmişti.

7 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Kurşunların hedefi olan ve olay sonrası Gaziantep Şehir Hastanesine kaldırılan Adile Oymak, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Oyman’ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

DEHŞET ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Damat Halil Çağlar, boşanma aşamasındaki eşinin evine giderek eşi Yüksel Çağlar, kayınbiraderleri Mehmet ve Ahmet Oymak ve baldızı Adile Oymak’ı silahla vurarak öldürmüş, kızı Nimet Çağlar’ı da yaralamıştı. Yaşanan olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilden inen Halil Çağlar, önce aracın yanında bulunan birini silahla vurup eve koşarak diğer aile fertlerine ateş ediyor, daha sonra aracına binerek olay yerinden kaçıyor. Komşuların ve aile fertlerinin korkuyla etrafa kaçışmaları da görüntülerde yer aldı.
Öte yandan silahlı saldırıda ölü sayısı 5’e yükselirken ağır yaralanan saldırganın kızı Nimet Çağlar’ın ise tedavisi sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aydın’da 7 ayrı suçtan aranan şüpheli, kovalamaca sonunda yakalandıAydın’da 7 ayrı suçtan aranan şüpheli, kovalamaca sonunda yakalandı
Marmaris’te işyerini silahla basan iki şüpheli tutuklandıMarmaris’te işyerini silahla basan iki şüpheli tutuklandı
‘Zoraki Takip’ izleyenleri kahkahaya boğdu‘Zoraki Takip’ izleyenleri kahkahaya boğdu
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 1 Şubat Perşembe

İmsak
06:05
Sabah
07:27
Öğle
12:49
İkindi
15:37
Akşam
18:01
Yatsı
19:18

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Perşembe

Murat eczanesi
Araban
Mervesehir eczanesi
Sehitkamil
Emek kafadar eczanesi
Sahinbey
Karatas nur eczanesi
Sahinbey
Erol dai eczanesi
Sahinbey
Gayem eczanesi
Sehitkamil
Batikent eczanesi
Sehitkamil
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.