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Damat düğünde pastayla şaka yapan gelini tokatladı!

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İLGİNÇ HABERLER  | 07.03.2019 16:23 | Son Güncelleme

Bir düğünde olabilecek en kötü şeylerden biri yaşandı.

Çin'de kaydedildiği tahmin edilen görüntülerde gelin damada pastayı yedirecek gibi yapıyor.

Bu masum şakalaşmanın sonrası ise tam bir felaket.

Şakadan anlamayandamat aniden sinirlenerek tüm konukların ortasında gelini tokatlıyor.

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Hemen arkasındaki sağdıç tarafından zapt edilen saldırgan damadın bir hayli hırslandığı gözlerden kaçmıyor.

Gelin ise tokadın şiddetiyle önce hemen arkasındaki sandalyeye düşüyor.

Sonra nedimesi tarafından kaldırılıyor. Ancak şaşkınlıktan tek kelime edemiyor. Videonun tam olarak nerede ve ne zaman kaydedildiği bilinmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
damat düğün Tokat pasta şaka dayak

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