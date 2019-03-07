Damat düğünde pastayla şaka yapan gelini tokatladı!

Çin'de kaydedildiği tahmin edilen görüntülerde gelin damada pastayı yedirecek gibi yapıyor.

Bu masum şakalaşmanın sonrası ise tam bir felaket.

Şakadan anlamayandamat aniden sinirlenerek tüm konukların ortasında gelini tokatlıyor.

Hemen arkasındaki sağdıç tarafından zapt edilen saldırgan damadın bir hayli hırslandığı gözlerden kaçmıyor.

Gelin ise tokadın şiddetiyle önce hemen arkasındaki sandalyeye düşüyor.

Sonra nedimesi tarafından kaldırılıyor. Ancak şaşkınlıktan tek kelime edemiyor. Videonun tam olarak nerede ve ne zaman kaydedildiği bilinmiyor.



