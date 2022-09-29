Damat, moda anlayışını, özgüveni yüksek tasarım diliyle güncelliyor

İSTANBUL (AA) - Damat 2022-23 Sonbahar-Kış koleksiyonuyla sürdürülebilir moda anlayışını, özgüveni yüksek tasarım diliyle güncelliyor.

Damat açıklamasına göre, marka, her zaman doğru parçalarla şık ve zahmetsiz bir stil mottosunun altını çizerek, değişen global stil kodlarıyla kendini yeniden tanımlıyor.

Koleksiyon, akışta olmanın, duygusal deneyimlerden faydalanarak güzel giyinmenin iyi hissetmek üzerindeki etkilerine odaklanıyor.

İtalya’nın köklü kumaş fabrikalarında Damat için özel olarak üretilen rafine kumaşlarla şekillenen koleksiyon, monokrom diliyle de gardırobunuzun zamansız parçaları arasına giriyor.

Zamansız kaşmir, alpaka gibi lüks dokulardan benzersiz tuşeye sahip "masterpiece" ceket ve kabanlar sınırlı sayıda üretilerek mağazalarda yerini almaya hazırlanıyor. "Yeni takım elbise" olarak da adlandırılan "casual suiting" yani gömlek havasında ceket ve pantolon ikilileri iş dünyasının dinamiklerini değiştirmeye kararlı.

Ekruların ve fındık kabuğu tonlarının ipi göğüslediği koleksiyonda kiremit tonları, çini mavileri ve derin lacivert tonları öne çıkıyor. Bu vazgeçilmez ikili, ofis gününü şık bir akşama bağlamaya ve iş seyahatlerini zahmetsizleştirme konusunda da iddialı.

Kapsül olarak üretilen deri koleksiyonu ise süet deri biker’lardan gömleklere kadar farklı renklerde dış giyim alternatiflerini zenginleştirmeye ve günlük stile hava katmaya devam ediyor.

