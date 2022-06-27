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Damat'tan kadınlara özel kapsül takım elbise koleksiyonu

27.06.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Damat'tan kadınlara özel kapsül takım elbise koleksiyonu

İSTANBUL (AA) - Damat, 2022 ilkbahar/yaz sezonunda kadınlara özel kapsül takım elbise koleksiyonu hazırladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kruvaze ceket, yelek ve pantolondan oluşan "Private Line" koleksiyonunda 10 farklı renk seçeneği bulunuyor.

Koleksiyon, özgün kadınlara eşlik etme heyecanıyla düşünülüp maskülen ruhunu stiline yansıtan kadınlardan ilham alınarak tasarlandı.

Koleksiyonda yer alan takımlarda siyah, lacivert, bej, ekru, hardal, kırmızı, pudra, saks mavi, sarı ve yeşil renk seçenekleri bulunuyor.

"Private Line" Damat koleksiyonlarına Akasya AVM, İstinyePark AVM, Nişantaşı Abdi İpekçi Cadde, Suadiye Bağdat Cadde, Ankara Panora AVM, İzmir Alsancak Cadde, İzmir Agora AVM Damat Tween mağazalarından, "damattween.com" adresinden ve Damat Tween mobil uygulamasından ulaşmak mümkün.

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