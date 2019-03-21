Damien Comolli ile Ozan Tufan İstanbul'da bir araya geldi

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli devre arasında Aytemiz Alanyaspor'a kiralık olarak gönderilen Ozan Tufan ile İstanbul'da bir araya geldi.

Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe'de uzun süredir kadro dışı kaldığı için forma giyemeyen Ozan Tufan'ın devre arasında kiralık verilmesini isteyen Comolli, 23 yaşındaki futbolcuyla İstanbul'da bir araya geldi.

Damien Comolli ve Ozan Tufan arasındaki görüşmesinde durum değerlendirmesi yapıldı. Sezon sonunda Fenerbahçe'ye güçlü bir şekilde dönmek isteyen ve Aytemiz Alanyaspor'da son haftalarda giderek daha iyi performans sergilemeyen Ozan Tufan'ın Comolli ile görüşmesinde eform durumu, performansı ve son dönemdeki çıkışı masaya yatırıldı.

Sergen Yalçın'n futbolculuk yeteneklerine çok güvendiği Ozan Tufan, kiralık sözleşmesi bittikten sonra Fenerbahçe'ye dönerek sarı lacivertli formayla yeniden düzenli olarak forma giymeyi amaçlıyor.

HASAN ÇETİNKAYA İLE KARŞILAŞTILAR

Öte yandan İstanbul'da bir araya gelen Damien Comolli ile Ozan Tufan, burada Fenerbahçe eski İdari Menajeri Hasan Çetinkaya ile karşılaştılar.

(FutbolArena)

