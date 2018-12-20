Damien Comolli Ryan Babel'in menajeriyle görüştü

Beşiktaş yönetimi ''Beni Fenerbahçe ve Galatasaray da istiyor'' diyerek rest çeken Ryan Babel’e, ''Bizim verdiğimizden daha çoğunu vereceklerse git'' diye karşılık verdi.

F.Bahçe ve G.Saray'dan Babel hamlesi

Babel’in menajeri hem Galatasaray’ın, hem de Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.

''3 milyon Euro’dan 3 yıllık imza'' talebinde bulundu.

Babel’in menajeriyle Fenerbahçe adına Damien Comolli görüştü.

Teklife gülerek ''hayır'' cevabı verdi.

Abdürrahim Albayrak ise, ''Beşiktaş 32 yaşındaki oyuncun için yılda 2.5 milyon Euro öneriyorsa hiç kaçırma'' dedi.

Babel’in şimdiye kadar Japonya’dan, İtalya’dan ve Flamengo’dan teklif aldığı bildirildi.