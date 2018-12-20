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Damien Comolli Ryan Babel'in menajeriyle görüştü

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.12.2018 08:25 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın sözleşme uzatma teklif ettiği Ryan Babel'in menajeri Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ise olumsuz cevap aldı.

Beşiktaş yönetimi ''Beni Fenerbahçe ve Galatasaray da istiyor'' diyerek rest çeken Ryan Babel’e, ''Bizim verdiğimizden daha çoğunu vereceklerse git'' diye karşılık verdi.

F.Bahçe ve G.Saray'dan Babel hamlesi

Babel’in menajeri hem Galatasaray’ın, hem de Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.

Babel’in menajeri hem Galatasaray’ın, hem de Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.

''3 milyon Euro’dan 3 yıllık imza'' talebinde bulundu.

''3 milyon Euro’dan 3 yıllık imza'' talebinde bulundu.

Babel’in menajeriyle Fenerbahçe adına Damien Comolli görüştü.

Babel’in menajeriyle Fenerbahçe adına Damien Comolli görüştü.

Teklife gülerek ''hayır'' cevabı verdi.

Teklife gülerek ''hayır'' cevabı verdi.

Abdürrahim Albayrak ise, ''Beşiktaş 32 yaşındaki oyuncun için yılda 2.5 milyon Euro öneriyorsa hiç kaçırma'' dedi.

Abdürrahim Albayrak ise, ''Beşiktaş 32 yaşındaki oyuncun için yılda 2.5 milyon Euro öneriyorsa hiç kaçırma'' dedi.

Babel’in şimdiye kadar Japonya’dan, İtalya’dan ve Flamengo’dan teklif aldığı bildirildi.

Babel’in şimdiye kadar Japonya’dan, İtalya’dan ve Flamengo’dan teklif aldığı bildirildi.

Flamengo’nun yıllık 2 milyon Dolar, Japonların 3 milyon Euro, İtalyanların ise 800 bin Euro teklif ettiği bildirildi.

Flamengo’nun yıllık 2 milyon Dolar, Japonların 3 milyon Euro, İtalyanların ise 800 bin Euro teklif ettiği bildirildi.
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Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş babel Comolli abdurrahim albayrak

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