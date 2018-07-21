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Damien Comolli Yannick Bolasie ve Aleksandar Mitrovic'in transferini bitiriyor!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.07.2018 09:02 | Son Güncelleme

Sadece idmanlar için stattan ayrılan Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Yannick Bolasie ve Aleksandar Mitrovic'le temasta. İki oyuncunun menajeri ve kulüpleriyle sürekli görüşen Comolli adeta gece gündüz çalışıyor.

Damien Comolli Yannick Bolasie ve Aleksandar Mitrovic'in transferini bitiriyor!

Fenerbahçe uzun süredir büyük bir titizlikle sürdürdüğü transfer çalışmalarında artık sona yaklaştı... Kariyerinin büyük bölümünde İngiltere'de görev yapması nedeniyle Premier Lig'deki yıldızlara göz diken sportif direktör Damien Comolli adeta Kadıköy'de kamp kurdu. Comolli hedefteki iki isim Yannick Bolasie ve Aleksandar Mitrovic'i bir an önce bitirmek için müthiş bir telefon trafiği yaşıyor.

BOLASİE'NİN TRANSFERİ ÇOK YAKIN

Samandıra'daki idmanlar dışında kulüp binasından ayrılmayan Comolli hem Bolasie ve Mitrovic'in menajerleri hem de kulüpleriyle sürekli temas halinde... Alınan bilgilere göre Bolasie'nin transferinde mutlu son çok yaklaştı. Tottenham ve Kongolu yıldızla büyük oranda anlaşılmış durumda.

NEWCASTLE, F.BAHÇE'Yİ İSTİYOR!

Mitrovic konusunda da önemli gelişmeler var... İngiliz basını, Newcastle United'ın Fulham'dan gelen teklifi geri çevirdiğini, Sırp golcüyü Fenerbahçe'ye kiralamaya sıcak baktığını yazdı. Comolli'nin Mitrovic'in menajeriyle yaptığı görüşmelerde ikna yolunu aradığı da ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Damien Comolli Yannick Bolasie Aleksandar Mitrovic

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