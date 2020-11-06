Damla Ersubaşı kendisini darp eden Mustafa Can Keser ile barıştı mı?

Sihirli Annem dizisiyle tanınan Damla Ersubaşı, şiddet gördüğü işletmeci Mustafa Can Keser ile anlaşmalı olarak boşanmıştı. Ersubaşı'nın eski kocasıyla görüntülenmesi olay oldu.

BİRLİKTE YEMEK YEDİLER

Geçtiğimiz gün Ersubaşı, boşanmış olduğu eski Eşi Mustafa Can Keser, Esra Balamir ve arkadaş grubu ile birlikte Nişantaşı'nda bir mekânda yemek yedi. Barıştılar ve yeniden evlenecekler şeklinde çıkan dedikoduları yanıtsız bırakan ikili, ayrı ayrı araçlar ile mekânı terk ettiler.

HAMİLEYKEN ALDATMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda ikinci çocuğunu kucağına alan Damla Ersubaşı, hamileliği döneminde ihanete uğradığı haberleriyle gündeme gelmişti. Mustafa Can Keser, Damla Ersubaşı ikinci bebeğine hamileyken bir kadınla samimi şekilde yakalanmıştı. Eşinin kendisini aldattığını kabul eden oyuncu, evliliğine devam etme kararı almıştı. Keser'in Ersubaşı'yı darp ettiği de gündeme bomba gibi düşmüştü.

Damla Ersubaşı ve görümcesi Alev Keser’in, üç yıl önce Mustafa Can Keser tarafından darp edilmiş. Bu haberlerin ortaya çıkmasının ardından güzel oyuncu, dört yıllık eşi Mustafa Can Keser'e boşanma davası açmıştı. Ünlü çift tek celsede 15 dakika içinde boşanmıştı. (Magazinburada)



