MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Damla Ersubaşı kendisini darp eden Mustafa Can Keser ile barıştı mı?

Damla Ersubaşı kendisini darp eden Mustafa Can Keser ile barıştı mı?

06.11.2020 16:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Damla Ersubaşı kendisini darp eden Mustafa Can Keser ile barıştı mı?

Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı kısa süre önce Mustafa Can Keser ile boşanmıştı. Geçtiğimiz gün Ersubaşı, boşanmış olduğu eski eşi Mustafa Can Keser ile görüşüp yemek yiyince barıştıkları iddiası gündeme geldi.

Sihirli Annem dizisiyle tanınan Damla Ersubaşı, şiddet gördüğü işletmeci Mustafa Can Keser ile anlaşmalı olarak boşanmıştı. Ersubaşı'nın eski kocasıyla görüntülenmesi olay oldu.

BİRLİKTE YEMEK YEDİLER

Geçtiğimiz gün Ersubaşı, boşanmış olduğu eski Eşi Mustafa Can Keser, Esra Balamir ve arkadaş grubu ile birlikte Nişantaşı'nda bir mekânda yemek yedi. Barıştılar ve yeniden evlenecekler şeklinde çıkan dedikoduları yanıtsız bırakan ikili, ayrı ayrı araçlar ile mekânı terk ettiler.

Damla Ersubaşı'nın eski eşi Mustafa Can Keser koronavirüse yakalandıDamla Ersubaşı'nın eski eşi Mustafa Can Keser koronavirüse yakalandı

HAMİLEYKEN ALDATMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda ikinci çocuğunu kucağına alan Damla Ersubaşı, hamileliği döneminde ihanete uğradığı haberleriyle gündeme gelmişti. Mustafa Can Keser, Damla Ersubaşı ikinci bebeğine hamileyken bir kadınla samimi şekilde yakalanmıştı. Eşinin kendisini aldattığını kabul eden oyuncu, evliliğine devam etme kararı almıştı. Keser'in Ersubaşı'yı darp ettiği de gündeme bomba gibi düşmüştü.

Damla Ersubaşı ve görümcesi Alev Keser’in, üç yıl önce Mustafa Can Keser tarafından darp edilmiş. Bu haberlerin ortaya çıkmasının ardından güzel oyuncu, dört yıllık eşi Mustafa Can Keser'e boşanma davası açmıştı. Ünlü çift tek celsede 15 dakika içinde boşanmıştı. (Magazinburada)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bu sahne için tam 2 ay çalıştılar! Bu anlar ağızları açık bıraktı Bu sahne için tam 2 ay çalıştılar! Bu anlar ağızları açık bıraktı
Ölüm haberi yıktı! ‘Bir yıldız daha kaydı...'Ölüm haberi yıktı! ‘Bir yıldız daha kaydı...'
Kuaförüm Sensin Çiğdem kimdir? Çiğdem Çelik kaç yaşında, evli mi ve nereli? İşte Kuaförüm Sensin Çiğdem Çelik’in hayatı!Kuaförüm Sensin Çiğdem kimdir? Çiğdem Çelik kaç yaşında, evli mi ve nereli? İşte Kuaförüm Sensin Çiğdem Çelik’in hayatı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
kız gel ben bu adamsan daha yakışıklıyım sana daha güzel bakarım daha güzel severim

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

ABD seçimlerinde son durum ne? Kritik eyalette Biden öne geçti

ABD seçimlerinde son durum ne? Kritik eyalette Biden öne geçti

Tacizci hocadan skandal savunma! 'Kadını beni taciz etti'

Tacizci hocadan skandal savunma! 'Kadını beni taciz etti'

O programa katılmak için kilo aldı! Bomba iddia

O programa katılmak için kilo aldı! Bomba iddia

Ceza yağdı! 'Evlilik dışı ilişkileri...'

Ceza yağdı! 'Evlilik dışı ilişkileri...'

Balıkesir'de yıldırım kabusu! 'Annemden yanık kokusu geliyordu'

Balıkesir'de yıldırım kabusu! 'Annemden yanık kokusu geliyordu'

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Coşkun Göğen'in zor anları: Dünya'mı kaybettim

Coşkun Göğen'in zor anları: Dünya'mı kaybettim

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Cadılar Bayramı partisine polis baskını!

Cadılar Bayramı partisine polis baskını!

Sert tepki! 'Gavur İzmir diyenler...'

Sert tepki! 'Gavur İzmir diyenler...'

Yeniden çekiliyor! İşte yeni Betüş

Yeniden çekiliyor! İşte yeni Betüş

Diğer Haberler

Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Bu hafta kim elendi? 6 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta’da kazanan ve elenen yarışmacılar kimler?

Gelinim Mutfakta yarışmasında elenen belli oldu

Elçin Sangu biten dizisinin ardından sürpriz bir projeyle Netflix’te olacak

Biten dizinin ardından sürpriz proje...

Usta müzisyen Timur Selçuk’un vefatı, ünlü isimleri duygulandırdı! Sanat camiası yasa boğuldu!

Ölüm haberi yıktı! ‘Bir yıldız daha kaydı...'

Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin: Kendilerine güvenen politikacı dostlarımız...

'Kendilerine güvenen politikacı dostlarımız...'

Hakan Akkaya: Yakın zamanda Madonna ile buluşacağız

'Yakın zamanda Madonna ile buluşacağız'

Ebru Şancı'nın paylaşımına beğeni yağdı

Paylaşımına beğeni yağdı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.