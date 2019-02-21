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Dana markete girdi, market sahibi neye uğradığını şaşırdı

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İLGİNÇ HABERLER  | 21.02.2019 16:19 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde marketin içine giren danayı gören iş yeri sahibi neye uğradığını şaşırdı.

Bu ilginç olay, Adıyaman’ın Gerger ilçesi Keleşan Mahallesi Banka Caddesi'ndeki bir markette meydana geldi. Market işletmecisi iş yerinde tost hazırlarken, ansızın içeri giren dana iş yeri sahibini şaşkına çevirdi.

Dananın içeri girdiğini gören iş yeri sahibi ilk önce ne yapacağını şaşırdı. Rafların arasına giren dananın peşine düşen iş yeri sahibi danayı dışarı çıkartmak için uğraş verdi.

Korku içindeki dana ise kaçmaya çalışırken kayarak düştü. Bir taraftan düşen dana bir taraftan da iş yerindeki eşyaları dağıttı.

Düştüğü yerden kalkan dana daha sonra iş yerinden çıkarak uzaklaştı. Yaşanan bu anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman market Dana

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