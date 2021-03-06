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Dananın kuyruk sokumundan yapılıyor! Kırığa çıkığa şifa oluyor: Pöçe yoğun talep

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 06.03.2021 09:04 | Son Güncelleme:
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Dananın kuyruk sokumundan yapılıyor! Kırığa çıkığa şifa oluyor: Pöçe yoğun talep

Sivas'ta, dananın kuyruk sokumundan yapılan ve birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen pöç yemeği, müşteriler tarafından çok beğeniliyor. İçindeki kolajenle kalp ve damar hastalıkları, cilt rahatsızlıkları ile eklem sorunlarına iyi geldiği kaydedilen pöç, özellikle bölgede sıklıkla tercih ediliyor.

Et ve Süt Kurumu'ndan 2018'de emekli olan Abdülkerim Yıldız (54) ve eşi Hatice Yıldız (54), KOSGEB'den aldıkları destekle kent merkezinde esnaf lokantası açarak, pöç yemeği ve çorbasıyla ünlendi. Dananın kuyruğundan hazırlanan ve içindeki kolajen yapısıyla kalp ve damar hastalıkları, cilt rahatsızlıkları ile özellikle eklem sorunlarına iyi geldiği belirtilen pöç yemeği, lezzetiyle de bilenler tarafından sıkça tercih ediliyor. Pöç, tüketildiği zaman uzun süre tok tutmasıyla da talep görüyor. Orta Anadolu'ya özgü bu yemeği kentte nadir tanıyan olduğunu belirten pöç ustası Abdülkerim Yıldız, 'mucize' olarak nitelendirdiği çorbayı herkese tavsiye ediyor.

'KIRIK, ÇIKIK, KALP RAHATSIZLIKLARINA İYİ GELDİĞİNİ ÖĞRENDİK’

Pöç yemeğini anlatan aşçı Abdülkerim Yıldız, "Pöç, büyükbaşın kuyruğudur. Kolajen deposu olan pöç, aynı zamanda eklem ağrıları, kırık, çıkık, cilt ve kalp hastalıkları gibi birçok rahatsızlığa iyi geliyor. İnsanlar bunu akşamdan kelle fırınlarına verip sabah alıp tüketiyorlar. Evlerde de hanımlar pöçü temizleyip düdüklü tencerelerde pişirerek tüketebilirler. Suyu çorbalarda, yemeklerde kullanılırken eti de bütün yemeklerde kullanılabiliyor. Biz pandemi döneminden önce pöç yapmaya başladık. Maliyeti çok yüksek ama gerekli olan bir besin maddesi olduğu için bu pek de önemli olmuyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ndeki doktorlarımıza pöçü sorduk. Onların verdiği bilgiler doğrultusunda kırık, çıkık, cilt, kalp rahatsızlıklarına iyi geldiğini öğrendik. Mutlaka 15 günde bir hem çocukların hem de bireyin kendisinin tüketmesi çok önemli. Pöçü ilk kez tüketen müşterilerim paçaya benzetip ağır olduğunu söylediler. Pişirilirken öncelikle yaklaşık 1-2 saat soğuk suyun içinde bekletiliyor. Güzelce temizledikten sonra eklem yerlerinden ayırıyoruz. Daha sonra düdüklü tencerede yaklaşık 3-4 saat pişiriyoruz. Pişirdikten sonra çorba için kemiklerini ayırıyoruz" diye konuştu.

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'ANNEM RAHATSIZLANINCA PÖÇ ÇORBASI GÖTÜRÜYORUZ'

Pöç çorbasını devamlı tükettiğini söyleyen müşterilerden Mehmet Kuruçay (38), "Burası açıldığı günden beri düzenli olarak gelirim. Sivas’a özgü olan pöç çorbasını düzenli olarak tüketmeye çalışıyorum. Özellikle kırgınlık hissettiğim ve hasta olduğum zaman içiyorum bu çorbayı. Hasta olduğumuz zaman bu çorba bayağı insanı zinde ve tok tutuyor. Yaşlı bir annemiz var, o rahatsızlandığı zaman muhakkak pöç çorbası alıp götürüyoruz. Çorbanın tadı çok güzel ve şifa deposu. İçerisindeki kolajen özellikle yüze sürülerek cilde iyi geliyor" dedi.

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Talha Eser Yıldız (20) ise "Buraya gelip pöç çorbasını keşfettik. Özellikle hastalanıp grip olduğumuzda, üzerimizde kırgınlık varsa pöç çorbasını kesin tüketiyoruz. Pandemi döneminde, hastalığın ortada olduğu bugünlerde tüketmeye özen gösteriyoruz. Pöç çorbası gribe, eklem ağrılarına, yaşlılara iyi geliyor. Sağlığın yanı sıra pöç çorbası tok tutuyor" diye konuştu.

(DHA)

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