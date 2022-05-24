Dangal ne demek? Dangal filmi nerede ve ne zaman çekildi? Konusu nedir?

2016'da vizyona giren Dangal filmi büyük başarı elde etti. Filmin senaryosu Dan Gilroy, Nico Soultanakis, Tarsem Singh tarafından kaleme alındı. Yönetmenliği ise Nitesh Tiwari'ye ait. Peki Dangal filmi nerede ve ne zaman çekildi? Dangal filminin konusu nedir? İşte merak edilenler...
2016'da vizyona giren biyografik spor, dram filmi olan Dangal, Hindistan'ın Pune, Ludhiana ve Delhi bölgelerinde çekildi.
Hindistan’da güreş müsabakalarının genel adına Dangal denir. Dangalın Türkçe anlamı ise 'güreşen kişiler'dir.
Güreşte bölgesel olarak birçok başarı kazanmış, hatta Hindistan şampiyonu olmuş Mahavir Singh (Aamir Khan) tecrübelerini aktarıp yetiştireceği, Hindistan için uluslararası alanda bir madalya kazanacak bir erkek çocuk sahibi olmayı her şeyden çok istemektedir. Ancak 4 kızı olmasına rağmen hiç erkek çocuğu olmamıştır. Günün birinde kızları Babita ve Geeta'daki potansiyeli farkedince, onları bir erkek gibi güreş müsabakalarına hazırlamaya başlar. Mahavir'in gerçekleştiremediği hayallerini gerçekleştirmek, artık kızlarının elindedir.
Mahyavir Singh Phogat - Aamir Khan
Mahavir Singh Phogat'ın kızı Geeta Phogat - Fatima Sana Shaikh
Mahavir Singh Phogat'ın kızı Babita Kumari - Sanya Malhotra
Mahavir Singh Phogat'ın eşi Daya Shobha Kaur - Sakshi Tanwar
Vivan Bhatena
Aparshakti Khurrana
Rohit Shankarwar
Genç Geeta- Zaira Wasim
Genç Babita - Suhani Bhatnagar
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