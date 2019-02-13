Dani Alves: Şampiyonlar Ligi için bekaretimizi kaybetmeliyiz!

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester United'ı Old Trafford'da 2-0 mağlup eden Paris Saint-Germain'de tecrübeli futbolcu Dani Alves'ten ilginç açıklamalar geldi.

Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istediklerini söyleyen Brezilyalı futbolcu, ''Yatırım yaptık çünkü paramız vardı. Hedefimiz tüm kupaları kazanmak, bunun için çalışıyoruz. Ancak Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak harika olacak. Bu sezon artık Şampiyonlar Ligi için bekaretimizi kaybetmemiz gerekiyor. Çünkü henüz PSG hiç bunu başaramadı.'' sözlerini kullandı.

PSG ile Manchester United, 6 Mart tarihinde 2-0'ın rövanşında Fransa'da karşı karşıya gelecek.

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