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Dani Alves: Şampiyonlar Ligi için bekaretimizi kaybetmeliyiz!

FRANSA HABERLERİ  | 13.02.2019 21:27 | Son Güncelleme

Paris Saint-Germain'in Brezilyalı futbolcusu Dani Alves, Şampiyonlar Ligi hakkında ilginç açıklamalarda bulundu. Dani Alves, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaları gerektiğini çok çarpıcı bir tanımlamayla açıkladı.

Dani Alves: Şampiyonlar Ligi için bekaretimizi kaybetmeliyiz!

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester United'ı Old Trafford'da 2-0 mağlup eden Paris Saint-Germain'de tecrübeli futbolcu Dani Alves'ten ilginç açıklamalar geldi.

Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istediklerini söyleyen Brezilyalı futbolcu, ''Yatırım yaptık çünkü paramız vardı. Hedefimiz tüm kupaları kazanmak, bunun için çalışıyoruz. Ancak Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak harika olacak. Bu sezon artık Şampiyonlar Ligi için bekaretimizi kaybetmemiz gerekiyor. Çünkü henüz PSG hiç bunu başaramadı.'' sözlerini kullandı.

PSG ile Manchester United, 6 Mart tarihinde 2-0'ın rövanşında Fransa'da karşı karşıya gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
yapacağınız tercümeye tüküreyim.(Maiden)daha önce hiç yapmamış demek.bakire diye de çevrilebilir.bknz.at yarışları maiden at demek daha önce hiç yarış kazanmamış at yada maiden yarış.daha önce hiç kazanmamış atların katılabildiği yarış.ilk kez kazanan ata da maiden dan çıktı derler.yuh.
Yapacağın açıklamaya Dani...
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