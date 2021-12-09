Daniel Farke kimdir, nereli? Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olacağı iddia edilen Daniel Farke kaç yaşında?

Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünün kim olacağı merak ediliyor. Beşiktaş'ın başına geçecek yeni isim için pek çok isim gündeme gelirken, son olarak Daniel Farke'nin yeni teknik direktör olacağı iddia edildi. Peki Daniel Farke kimdir?

DANİEL FARKE KİMDİR?

30 Ekim 1976 doğumlu olan 45 yaşındaki Daniel Farke, teknik direktörlük kariyerine ülkesi Almanya'da başlamıştır. Lippstadt'ın başında hem sportif direktör hem de teknik direktör olarak görev yapan isim 2009'dan 2015'e kadar çalıştırdığı takımıyla altıncı lig seviyesinden dördüncü seviyeye kadar yükselmiştir. Sonrasında Borussia Dortmund'un ikinci takımında 2 yıl görev yapmıştır.

Dortmund ile sözleşmesini uzatamaması sonrası o dönem Championship'te bulunan Norwich City'nin başına geçmiştir. 2017 yılında Norwich'in başına geçtikten sonra 2018-19 sezonu sonunda İngiliz ekibini Premier Lig'e çıkarmıştır.

2019-2020 sezonu sonunda Norwich, yeniden Championship'e döndüğü esnada Farke yönetiminde 2020-21 sezonunda 97 puan ile kulüp rekorunu kırıp Championship'te zafere ulaştılar ve takım, tekrardan Premier Lig'de yer alma hakkını kazandı.



