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Daniel Sturridge'e 6 hafta men cezası

İNGİLTERE HABERLERİ  | 18.07.2019 15:43 | Son Güncelleme

İngiltere Futbol Federasyonu, bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 29 yaşındaki futbolcuya 6 hafta men ve 75 bin sterlin para cezası verdi

Daniel Sturridge'e 6 hafta men cezası

İngiliz futbolcu Daniel Sturridge, bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 6 hafta men cezası aldı. Premier Lig takımlarından Liverpool ile sözleşmesi geçen sezon sonunda sona eren 29 yaşındaki Sturridge, ocak ayında muhtemel transferiyle ilgili kardeşine bilgi vererek bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Futbol Federasyonu tarafından 6 hafta men cezasına çarptırıldı.

Ara transfer döneminde Sturridge'in İspanyol temsilcisi Sevilla'ya gideceği üzerine kardeşi Leon'un bahis oynadığı tespit edildi. Cezasının 4 haftası ertelenen golcü futbolcu, 75 bin sterlin de para cezası ödeyecek. 2013 yılında Chelsea'den Liverpool'a transfer olan Sturridge, 160 maçta 67 gol attı.

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Anahtar Kelimeler:
Premier Lig liverpool İngiltere daniel sturridge

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