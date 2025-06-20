Daniele Santarelli: "Bir oyun sistemi yapmak istiyorum"

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul’un ev sahipliğinde düzenlenen Milletler Ligi’nin 2. haftasının 2. maçında Kanada’yı 3-0 yenerek 6’da 6 yaptı. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, "Dün normal bir gündü. Oyuncularım da bunu kabul etti. Daha fazlasını yapabilirdik. Yapamadığımız şeyler olduğunu soyunma odasında da konuştuk. İstediğimiz bir seviyede olmadığımızı biliyorduk. Bunu da aramızda konuştuk. Bugün basit olan şeyleri üstesinden gelebildik. Bugün, düne göre daha iyi oynadık" diye konuştu.

"BÜTÜN TAKIMIN AYNI ANDA GELİŞMESİNİ, İLERLEMESİNİ VE AYNI MANTIKTA OYNAMASINI İSTİYORUM"

Santarelli, rotasyon yapmaya devam edeceğini ifade ederek, "Çünkü ben sadece takımı 14 kişi olarak düşünmüyorum. Takımımız 20 kişiden oluşan geniş bir kadro. Bütün takımın aynı anda gelişmesini, ilerlemesini ve aynı mantıkta oynamasını istiyorum. Bir oyun sistemi yapmak istiyorum. Bunun için de oyuncularımı değiştirmeye, onları sürekli oynatmaya, değişik oyuncularla oynamaya devam edeceğim. İyi mi, kötü olduğunu sonunda karar vereceğiz. Çoğu takım böyle yapmıyor. Takımlar belirli 6’larını buluyorlar, oynamaya devam ediyor. Türkiye olarak bu formanın çok değerli olduğunu bütün oyuncularımın bilmesini istiyoruz. Bu formanın hak edilmesi için herkesin çalışması gerektiğine inanıyorum. Eğer bu mantalitede 20 oyuncu, geniş kadro yapabilirsem benim düşüncem bu şekilde hep birlikte başarıya ulaşabiliriz. Yeni 6’larla oynamaya devam edeceğim. Çünkü bütün oyuncularıma bana neler yapabildiklerini göstermeleri için şans vermek istiyorum. Onların fırsata sahip olmalarını istiyorum. Vargas, Zehra Güneş bunlar oynaması gereken aynı zamanda dinlenmesi gereken de oyuncular. Çünkü uzun aradan sonra maç yapmadılar. Maç ritmini yakalamaları gerekiyor" şeklinde konuştu.