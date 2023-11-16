Daniele Santarelli için açıklama geldi! 'Fenerbahçe iddiasını okuduk, kahkaha attık!'

A Milli Kadın Voleybol Takımımız ile Avrupa Şampiyonluğu kazanan başantrenör Daniele Santarelli'nin adı, Fenerbahçe Opet ile anılmıştı. Son dönemde sıkça ortaya atılan iddialar sonrasında milli takımın yanı sıra Imoco'nun da başında bulunan Santarelli için kulüp eşbaşkanından açıklama geldi.

"HABERİ OKUDUK VE KAHKAHA ATTIK"

Imoco eşbaşkanı Pietro Maschio, İtalyan basınında Fenerbahçe iddialarının geniş yer bulmasının ardından, "Dün sabah kahvaltısında, Daniele ve ben bu haberi okuduk ve güzel bir kahkaha attık; o da bu konuda hiçbir şey bilmiyordu." ifadelerini kullandı.

Daniele Santarelli'nin A Milli Kadın Voleybol Takımımız ile 4 yılı opsiyonlu 6 yıllık bir sözleşmesi bulunuyor.





