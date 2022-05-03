Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek bir arada

2012 yılında evlenen şef Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek, 2013’te oğulları Zeno Tibet’i kucaklarına almıştı. Ancak geçtiğimiz yaz tatilinden sonra ikilinin mutluluklarına gölge düşmüştü. Çift, 9 yıllık evliliklerini sonlandırmıştı.

ESKİ EŞLER BİR ARADA

Boşanmalarına rağmen arkadaşlarını sürdüren Zanna ile Demirbilek, oğulları Zeno'nun doğum gününde bir araya geldi. Hem Ramazan Bayramı'nı hem de oğullarının yeni yaşını kutlayan ikili, o anları da sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi.



"BUGÜN BİZİM İÇİN DÜNYANIN EN ÖNEMLİ GÜNÜ"

Zanna, Instagram'dan yayınladığı kareye, "Bugün bizim için dünyanın en önemli günü... Bugün Zeno'nun doğum günü..." ifadelerini not düştü.

