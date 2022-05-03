MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek bir arada

Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek bir arada

03.05.2022 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Danilo Zanna, eski eşi Tuğçe Demirbilek ile oğullarının doğum gününde buluştu. Demirbilek ve Zeno ile objektif karşısına geçen Zanna, o anları Instagram'dan paylaştı.

Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek bir arada

2012 yılında evlenen şef Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek, 2013’te oğulları Zeno Tibet’i kucaklarına almıştı. Ancak geçtiğimiz yaz tatilinden sonra ikilinin mutluluklarına gölge düşmüştü. Çift, 9 yıllık evliliklerini sonlandırmıştı.

3427309_a7bf67887a2e66ce3c8f47f7e724a36c_640x640

ESKİ EŞLER BİR ARADA

Boşanmalarına rağmen arkadaşlarını sürdüren Zanna ile Demirbilek, oğulları Zeno'nun doğum gününde bir araya geldi. Hem Ramazan Bayramı'nı hem de oğullarının yeni yaşını kutlayan ikili, o anları da sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi.
3427309_5e32a956f4b348b452f04ad0c1dc87a1_640x640

"BUGÜN BİZİM İÇİN DÜNYANIN EN ÖNEMLİ GÜNÜ"

Zanna, Instagram'dan yayınladığı kareye, "Bugün bizim için dünyanın en önemli günü... Bugün Zeno'nun doğum günü..." ifadelerini not düştü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü şarkıcı Jansowah'a eski nişanlı dehşeti! Zorla kaçırıp eve hapsetti! Sonra da... Ünlü şarkıcı Jansowah'a eski nişanlı dehşeti! Zorla kaçırıp eve hapsetti! Sonra da...
Süper minili direk dansı pozu şaşırttı! "Pole dance desen var"Süper minili direk dansı pozu şaşırttı! "Pole dance desen var"
Arka Sokaklar'ın Zeliş'inden sütyensiz paylaşım! Ayna karşısında paylaştıArka Sokaklar'ın Zeliş'inden sütyensiz paylaşım! Ayna karşısında paylaştı
Anahtar Kelimeler:
Danilo Zanna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeni salgın tehdidi! Gizemli hastalık can almaya devam ediyor

Yeni salgın tehdidi! Gizemli hastalık can almaya devam ediyor

Kocamla cinsel ilişkimiz hiç yok! O daha çok internette evli kadınlarla...

Kocamla cinsel ilişkimiz hiç yok! O daha çok internette evli kadınlarla...

"Bayram namazına yetişemedim" Mesai arkadaşı kadını darbetti! Görenler ise...

"Bayram namazına yetişemedim" Mesai arkadaşı kadını darbetti! Görenler ise...

Galatasaray zengin oluyor! 89 milyon euro'luk büyük müjde...

Galatasaray zengin oluyor! 89 milyon euro'luk büyük müjde...

Kızı kanlar içinde buldu, son sözü yürek dağladı

Kızı kanlar içinde buldu, son sözü yürek dağladı

Berat Albayrak gözyaşlarını tutamadı

Berat Albayrak gözyaşlarını tutamadı

İlginizi Çekebilir

Damadıyla cinsel ilişkiye girerken kızına yakalandı

Damadıyla cinsel ilişkiye girerken kızına yakalandı

Kendisini arabasına hapsetti! Geçici karantina merkezi oluşturdu

Kendisini arabasına hapsetti! Geçici karantina merkezi oluşturdu

En büyük yardımcınız olacak erkek parfüm önerileri

En büyük yardımcınız olacak erkek parfüm önerileri

Öldü zannedip ceset torbasına koydular! Bir anda hareketlendi

Öldü zannedip ceset torbasına koydular! Bir anda hareketlendi

Şaka olarak başlamıştı! Başka bir kadını davet edince...

Şaka olarak başlamıştı! Başka bir kadını davet edince...

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.