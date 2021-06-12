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Danimarka doktoru Eriksen'in yaşam savaşını anlattı

12.06.2021 23:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Danimarka Milli Takımı Doktoru Morten Boesen, Christian Eriksen'in yaşadığı talihsiz anları en yakın şahit olarak anlattı.

Danimarka doktoru Eriksen'in yaşam savaşını anlattı

Danimarka Milli Takımı Doktoru Morten Boesen, Christian Eriksen'in yerde kalmasının ardından verilen yaşam savaşını ve yaşadıklarını anlattı.

Eriksen'in yanına gittikten sonra oyuncunun nabzının yavaşladığını söyleyen Boesen, "Christian yere düştüğünde sahaya çağrıldık ve yanına gittiğimizde nefes alıyordu, nabzını da hissettik ancak bu durum çok çabuk değişti, hayatta tutmak için müdahale etmeye başladık. Neyse ki hayata tutundu ve hastaneye gitmeden önce onunla konuşabildim. Hastaneye detaylı kontroller için gitti" ifadelerini kullandı.

Boesen, Eriksen'in ailesiyle konuşmadığı için daha fazla detaya giremeyeceğini de belirtti.


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Anahtar Kelimeler:
Danimarka Milli Futbol Takımı
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