Danimarka ile Türkiye arasında geçen yarım asırlık ömür

SERHAT ÇETİNKAYA - Konya'da, küçük yaşta babasını kaybettikten sonra yarım asır önce Danimarka'ya göç eden 71 yaşındaki Ömer Kuşçu, her yıl 1 aylığına döndüğü baba ocağında memleket hasretini dindirmeye çalışıyor.

Kulu ilçesi Arşıncı Mahallesi'nde 1951'de dünyaya gelen Kuşçu, 8 yaşında babasını kanserden kaybettikten sonra annesi ve 5 kardeşiyle yoksulluk içinde büyüdü. 100 binden fazla gurbetçisi bulunan ilçeden yurt dışına ilk gidenlerden dayısının davetiyle 18 yaşında Danimarka'ya göçen Kuşçu, vasıfsız işçi olması nedeniyle ilk zamanlar büyük zorluklar yaşadı.

İlkokul mezunu olarak gittiği Danimarka'da dilin önemini fark eden Kuşçu, dil ve tercümanlık kurslarında zorlu bir eğitim sürecinden sonra lisanslarını ve sertifikalarını alarak yeminli tercüman oldu.

Çevresinde kısa sürede sevilip sayılan biri haline gelen Kuşçu, gurbetçilerin yaşadığı sorunlara çözüm bulmak için belediye meclisine girdi. Kuşçu, Hvidovre şehrinde belediye meclisi üyesi olarak 24 yıl gurbetçilere yardım etti.

Vatan hasreti hiç dinmeyen Kuşçu, yarım asırdır her yıl tatilde 1 aylığına memleketine dönerek özlem gidermeye çalışıyor.

- Baba ocağına dönmek için her yazı iple çekiyor

Kuşçu, AA muhabirine, saf ve yoksul bir genç olarak yıllar önce ilk defa Danimarka'ya gitmek için köyünden çıktığını söyledi.

Çok korkmasına rağmen başka çaresi bulunmadığına değinen Kuşçu, azmiyle tüm zorlukların üstesinden geldiğini, hiçbir zaman kendisine sınır koymadığını belirtti.

- "Hvidovre Belediyesinde 24 sene meclis üyeliği yaptım"

Kendisinin ve gurbetçilerin yaşadığı sorunları dile getirip çözmek için çaba sarf ettiğini vurgulayan Kuşçu, şöyle konuştu:

"Belediyede alınan kararların içinde bulunmak için siyasete girdim. Üst üste seçilerek Hvidovre Belediyesinde meclis üyesi olarak 24 sene görev yaptım. Halkımıza hizmet amacıyla siyasi çalışmalarım oldu. Beni destekleyenler de ben de çok mutlu oldum. Encümen olarak neredeyse bütün komisyonlarda da görev yaptım. Gittiğimde amacım orada kalmak değildi. Üç beş kuruş para biriktirip memlekete dönmek istiyordum. Zaman o kadar hızlı geçti ki nasıl geçtiğini ben de bilmiyorum. Memleket sevdalısı olduğumuz için buradan da kopmadık, kopmayız da. Güzel memleketimizin 1 ay da olsa tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar her sene geldim. Bundan sonra da her sene geleceğiz."

Memleket hasreti çektiği için kardeşlerini de Danimarka'ya çağırdığını anlatan Kuşçu, akabinde 50 ailenin gelmesine de vesile olduğunu ifade etti.

- "Çocuklarımıza kültürümüzü, adetlerimizi unutturmamaya çalışıyoruz"

Kuşçu'nun aracılığıyla 15 yıl önce Danimarka'ya giden Mehmet Doğan ise yaşadıkları bölgede pek çok akrabası bulunduğunu belirterek, "Arşıncı köyünden gelenler kalabalık şekilde yaşıyor. 11 ay oradayız. Buranın özlemini çekiyoruz. Gelip 1 ay da burada yaşıyoruz. Biz burada doğup büyüdük ama bizden sonrakiler orada doğup büyüdü. Bu yüzden kültürümüzü, adetlerimizi, baba ocağımızı unutmasınlar diye her sene gelmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

