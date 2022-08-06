YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Danimarka ile Türkiye arasında geçen yarım asırlık ömür

Danimarka ile Türkiye arasında geçen yarım asırlık ömür

06.08.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın bir köyünde ilkokulu bitirdikten sonra babasını kaybeden ve 18 yaşında gittiği Danimarka'da azmiyle yeminli tercüman olan, kazandığı güvenle belediye meclis üyeliği de yaparak 24 yıl gurbetçilerin hakkını savunan 71 yaşındaki Ömer Kuşçu, memleketine her yaz geliyor - Kuşçu: - "Memleket sevdalısı olduğumuz için buradan da kopmadık, kopmayız da. Güzel memleketimizin 1 ay da olsa tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar her sene geldim"

SERHAT ÇETİNKAYA - Konya'da, küçük yaşta babasını kaybettikten sonra yarım asır önce Danimarka'ya göç eden 71 yaşındaki Ömer Kuşçu, her yıl 1 aylığına döndüğü baba ocağında memleket hasretini dindirmeye çalışıyor.

Kulu ilçesi Arşıncı Mahallesi'nde 1951'de dünyaya gelen Kuşçu, 8 yaşında babasını kanserden kaybettikten sonra annesi ve 5 kardeşiyle yoksulluk içinde büyüdü. 100 binden fazla gurbetçisi bulunan ilçeden yurt dışına ilk gidenlerden dayısının davetiyle 18 yaşında Danimarka'ya göçen Kuşçu, vasıfsız işçi olması nedeniyle ilk zamanlar büyük zorluklar yaşadı.

İlkokul mezunu olarak gittiği Danimarka'da dilin önemini fark eden Kuşçu, dil ve tercümanlık kurslarında zorlu bir eğitim sürecinden sonra lisanslarını ve sertifikalarını alarak yeminli tercüman oldu.

Çevresinde kısa sürede sevilip sayılan biri haline gelen Kuşçu, gurbetçilerin yaşadığı sorunlara çözüm bulmak için belediye meclisine girdi. Kuşçu, Hvidovre şehrinde belediye meclisi üyesi olarak 24 yıl gurbetçilere yardım etti.

Vatan hasreti hiç dinmeyen Kuşçu, yarım asırdır her yıl tatilde 1 aylığına memleketine dönerek özlem gidermeye çalışıyor.

- Baba ocağına dönmek için her yazı iple çekiyor

Kuşçu, AA muhabirine, saf ve yoksul bir genç olarak yıllar önce ilk defa Danimarka'ya gitmek için köyünden çıktığını söyledi.

Çok korkmasına rağmen başka çaresi bulunmadığına değinen Kuşçu, azmiyle tüm zorlukların üstesinden geldiğini, hiçbir zaman kendisine sınır koymadığını belirtti.

- "Hvidovre Belediyesinde 24 sene meclis üyeliği yaptım"

Kendisinin ve gurbetçilerin yaşadığı sorunları dile getirip çözmek için çaba sarf ettiğini vurgulayan Kuşçu, şöyle konuştu:

"Belediyede alınan kararların içinde bulunmak için siyasete girdim. Üst üste seçilerek Hvidovre Belediyesinde meclis üyesi olarak 24 sene görev yaptım. Halkımıza hizmet amacıyla siyasi çalışmalarım oldu. Beni destekleyenler de ben de çok mutlu oldum. Encümen olarak neredeyse bütün komisyonlarda da görev yaptım. Gittiğimde amacım orada kalmak değildi. Üç beş kuruş para biriktirip memlekete dönmek istiyordum. Zaman o kadar hızlı geçti ki nasıl geçtiğini ben de bilmiyorum. Memleket sevdalısı olduğumuz için buradan da kopmadık, kopmayız da. Güzel memleketimizin 1 ay da olsa tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar her sene geldim. Bundan sonra da her sene geleceğiz."

Memleket hasreti çektiği için kardeşlerini de Danimarka'ya çağırdığını anlatan Kuşçu, akabinde 50 ailenin gelmesine de vesile olduğunu ifade etti.

- "Çocuklarımıza kültürümüzü, adetlerimizi unutturmamaya çalışıyoruz"

Kuşçu'nun aracılığıyla 15 yıl önce Danimarka'ya giden Mehmet Doğan ise yaşadıkları bölgede pek çok akrabası bulunduğunu belirterek, "Arşıncı köyünden gelenler kalabalık şekilde yaşıyor. 11 ay oradayız. Buranın özlemini çekiyoruz. Gelip 1 ay da burada yaşıyoruz. Biz burada doğup büyüdük ama bizden sonrakiler orada doğup büyüdü. Bu yüzden kültürümüzü, adetlerimizi, baba ocağımızı unutmasınlar diye her sene gelmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
5. İslami Dayanışma Oyunları'na doğru5. İslami Dayanışma Oyunları'na doğru
Giresunspor, Talha Ülvan'ı transfer ettiGiresunspor, Talha Ülvan'ı transfer etti
Malatya'da FETÖ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandıMalatya'da FETÖ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Konya Danimarka gurbetçiler

Konya Namaz Vakitleri 6 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:16
Sabah
05:50
Öğle
13:01
İkindi
16:49
Akşam
20:02
Yatsı
21:30
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Penisinin boyutunu uzatmak istedi! Öyle bir şey yaptı ki...

Penisinin boyutunu uzatmak istedi! Öyle bir şey yaptı ki...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Her kadının korkulu rüyası! Düzeltebilirsiniz

Her kadının korkulu rüyası! Düzeltebilirsiniz

Sevdiklerinize kulak verin! Pişman olmayacaksınız

Sevdiklerinize kulak verin! Pişman olmayacaksınız

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.