Danimarka Kraliyet Ailesi'nde yasak aşk iddiası

Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe’in Prens Joachim’in ve dört çocuğunun kraliyet unvanlarını alması tartışmalara yol açarken, kararın arkasında yasak aşk olduğu öne sürüldü.

İspanya basınının iddiasına göre; Danimarka kraliyet ailesini karıştıran kararın arkasında Prens Joachim'in yengesi Prenses Mary ile birliktelik yaşaması var.



Prens Joachim'in abisi Veliaht Prens Frederik'in eşi Prenses Mary ile olan ilişkisi nedeniyle Fransa'da yaşadığı ve Kraliçe'nin unvanları da bu nedenle aldığı öne sürüldü.



Vanitatis Elconfidencial dergisine göre ise Prens Joachim'in bir kraliyet etkinliğinde yengesi Mary'yi öpmeye çalıştığı da iddia edildi.



Haberde yaşanan olayda Prens'in eşi Marie'nin de olaya şahit olduğu ve kraliyet ailesinde yasak aşk krizi aktarıldı.

