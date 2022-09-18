Danla Bilic'e edepsiz soru! Arkadaşı sessiz kalınca dayanamayıp patladı

YouTube platformunda çektiği makyaj videolarıyla adından söz ettiren Danla Bilic, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven ile Aslı ile yakın arkadaş olan Danla Bilic, takipçilerinden gelen soruları bu kez Aslı'nın yanıtlayacağını belirtti.

TAKİPÇİLERİ DANLA BİLİC'İ SORU YAPMURUNA TUTTU

Danla Bilic, kendisine sorulan soruları cevaplaması için Aslı'ya okudu.

"DANLA BİLİC GENEL OLARAK SİNİRLİ ZATEN"

Danla Bilic, en sinir olduğu şeyin sorulması üzerine Aslı'ya döndü. Aslı ünlü fenomenin yanında katır kutur bir şey yenmesinden rahatsız olduğunu ama genel olarak sinirli olduğunu söyleyince Danla Bilic kahkahaya boğuldu.

DANLA BİLİC "KRİTİK BİR SORU" DİYEREK ASLI'YA SORDU

Sırada kritik bir soru olduğunu ifade eden Danla Bilic, takipçisini ti'ye alarak "Neden kaşar mışım?" dedi.

Aslı'nın soruya uzun süre yanıt vermemesi üzerine kahkahaya boğulan ünlü YouTuber, "Bu kadar düşünemezsin Aslı" diyerek arkadaşına takıldı.

Aslı, "Danla Bilic'in asla yapmayacağı şey?" sorusuna ise önce "3 gün üst üste aşırı iyi olmak" yanıtını verdi, sonra da "Galiba yapmayacağın bir şey yok" diyerek kendisini düzeltti.





