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Danla Bilic'e edepsiz soru! Arkadaşı sessiz kalınca dayanamayıp patladı

18.09.2022 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Danla Bilic sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Yakın arkadaşı Aslı ve Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven ile sık sık bir araya gelen ünlü YouTuber Danla Bilic, bu kez Instagram hesabında soru - cevap hikayesi paylaştı. Takipçilerinden gelen sorulara kendisi adına Aslı'nın yanıt vereceğini belirten Danla Bilic'e gelen bir soru görenleri şaşırttı.

Danla Bilic'e edepsiz soru! Arkadaşı sessiz kalınca dayanamayıp patladı

YouTube platformunda çektiği makyaj videolarıyla adından söz ettiren Danla Bilic, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor. Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven ile Aslı ile yakın arkadaş olan Danla Bilic, takipçilerinden gelen soruları bu kez Aslı'nın yanıtlayacağını belirtti.

TAKİPÇİLERİ DANLA BİLİC'İ SORU YAPMURUNA TUTTU

Danla Bilic, kendisine sorulan soruları cevaplaması için Aslı'ya okudu.

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"DANLA BİLİC GENEL OLARAK SİNİRLİ ZATEN"

Danla Bilic, en sinir olduğu şeyin sorulması üzerine Aslı'ya döndü. Aslı ünlü fenomenin yanında katır kutur bir şey yenmesinden rahatsız olduğunu ama genel olarak sinirli olduğunu söyleyince Danla Bilic kahkahaya boğuldu.

Fenomen Danla Biliç spordan taytlı poz verdi!

DANLA BİLİC "KRİTİK BİR SORU" DİYEREK ASLI'YA SORDU

Sırada kritik bir soru olduğunu ifade eden Danla Bilic, takipçisini ti'ye alarak "Neden kaşar mışım?" dedi.

Aslı'nın soruya uzun süre yanıt vermemesi üzerine kahkahaya boğulan ünlü YouTuber, "Bu kadar düşünemezsin Aslı" diyerek arkadaşına takıldı.

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Fenomen Danla Biliç spordan taytlı poz verdi!

Aslı, "Danla Bilic'in asla yapmayacağı şey?" sorusuna ise önce "3 gün üst üste aşırı iyi olmak" yanıtını verdi, sonra da "Galiba yapmayacağın bir şey yok" diyerek kendisini düzeltti.

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Fenomen Danla Biliç spordan taytlı poz verdi!

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