Seray Kaya, Sultana filmi için direk dansı öğrendi! Prova görüntülerini paylaştı

Yönetmenliğini Ali Kemal Güven’in üstlendiği senaryosunu Erdi Işık’ın yazdığı “Sultana” filmi önceki akşam ilk kez 45. İstanbul Film Festivali kapsamında Beyoğlu’ndaki Atlas 1948’te gösterildi.

Başrollerini Tuba Büyüküstün, Derya Pınar Ak, Seray Kaya, Rojbin Erden, Begüm Akkaya, Şirin Sultan Saldamlı ve Itır Esen’in üstlendiği filmde Taro Emir Tekin, Hakan Kurtaş, Çağlar Çorumlu, Melike Güner ve Nur Sürer de yer alıyor.

“Sultana”, sert ve karanlık atmosferiyle izleyiciyi kadınlar arasındaki güç mücadelelerinin merkezine taşıyor. Film, festivaldeki ilk gösterimiyle sinema dünyasında merak uyandırdı.

PROVA GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU

Öte yandan filmin hazırlık sürecine ait yeni bir video da paylaşıldı. Seray Kaya’nın sosyal medya hesabından yayınladığı görüntüler kısa sürede gündem oldu.

DİREK DANSI EĞİTİMİ ALDI

Seray Kaya Sultana adlı gece kulübünde dansçılarından Tülay’a hayat verdiği film öncesi aldığı derslerde yorgunluktan yürüyemeyecek hale geldiğini de anlattı.