'Kobra Murat öldü' iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek başka çıktı

Roman müziğinin renkli siması Kobra Murat, sahne tarzı, düzenli olarak yenilettiği peruğu ve gösterişli tavırlarıyla tanındığı kadar, özel hayatındaki abartılı kutlamalarla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ünlü isim bu sefer de isim benzerliği yüzünden hakkında çıkan ölüm iddiasıyla gündeme geldi.

Manisa'da yaşayan ve lakabı Kobra Murat olan bir vatandaş evinde ölü bulundu. Vatandaş için çıkan 'Kobra Murat öldü' haberleri sosyal medya da gündem oldu.

Haberlerin ardından sevenleri tarafından aranan şarkıcı Kobra Murat, bir isim benzerliğinin yaşandığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Duyuru yanlış haber. Haberdeki abimizin de lakabı 'Kobra Murat' imiş. Manisa'da evinde ölü bulunmuş. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun, kabri nurla dolsun. Peygamber efendimizin komşusu olsun inşallah."

"Sizleri seviyorum. Arayan, soranlardan Allah razı olsun. Kobra Murat'tan sonsuz sevgiler, saygılar sunuyorum canlarım."