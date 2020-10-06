Danla Bilic kendine doğum günü hediyesi olarak 100 bin TL'lik çanta aldı

YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla tanınan ve sosyal medya paylaşımlarıyla önemli bir gelir elde eden Danla Bilic, dün 26 yaşına bastı. Yakın arkadaşı Cemal Can'ın da yalnız bırakmadığı Bilic kendine aldığı hediyeyle gündem oldu.

Danla Bilic, doğum günü hediyesi olarak kendine 104 bin TL'ye mavi renkli Hermes Birkin çanta aldı.

Çantasını 5.7 milyon kişinin takip ettiği Instagram hesabından paylaşan Danla Bilic tepki çekti. Genç fenomen için "Neden her aldığını paylaşıyor?", "Ne kadar vergi ödediğini merak ediyorum" şeklinde yorumlar yapıldı. Bilic'in bazı takipçileri ise ünlü isme destek verdi.

Yaklaşık 6 milyon takipçisi bulunan Danla Bilic, paylaşım başıma 70 ile 100 bin TL kazanıyor.

