Danla Bilic kimdir? YouTuber Danla Bilic O Ses Türkiye yılbaşı gecesi programında!

Son zamanların popüler isimlerinden biri olan Danla Bilic, jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Yıldız Tilbe ve Seda Sayan'ın yer alacağı O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde olacak. Eğlenceli anların ekranlara geleceği O Ses Türkiye programına katılan Danla Bilic hakkında sorgulamalar arttı. Peki Danla Bilic kimdir? Danla Bilic kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

DANLA BİLİC KİMDİR?

5 Ekim 1994 doğumlu 28 yaşındaki Danla Bilic internet ünlüsüdür. Neslihan Damla Aktepe, bilinen ismi ile Danla Bilic, makyaj içerikli videoları ve vlogları ile tanındı.

Twitter, YouTube, Instagram gibi popüler sosyal medya platformlarını aktif olarak kullanıyor ve milyonlarca takipçisi bulunuyor.

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven'in yakın arkadaşıdır.

