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Danla Bilic kimdir? YouTuber Danla Bilic O Ses Türkiye yılbaşı gecesi programında!

31.12.2022 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube platformu için çektiği makyaj videoları ile geniş bir takipçi kitlesine sahip olan YouTuber ve fenomen Danla Bilic, O Ses Türkiye 31 Aralık yılbaşı özel bölümünde şarkı söyleyecek. Peki Danla Bilic kimdir? Danla Bilic kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Danla Bilic kimdir? YouTuber Danla Bilic O Ses Türkiye yılbaşı gecesi programında!

Son zamanların popüler isimlerinden biri olan Danla Bilic, jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Yıldız Tilbe ve Seda Sayan'ın yer alacağı O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde olacak. Eğlenceli anların ekranlara geleceği O Ses Türkiye programına katılan Danla Bilic hakkında sorgulamalar arttı. Peki Danla Bilic kimdir? Danla Bilic kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

DANLA BİLİC KİMDİR?

5 Ekim 1994 doğumlu 28 yaşındaki Danla Bilic internet ünlüsüdür. Neslihan Damla Aktepe, bilinen ismi ile Danla Bilic, makyaj içerikli videoları ve vlogları ile tanındı.

Danla Bilic kimdir? YouTuber Danla Biliç O Ses Türkiye yılbaşı gecesi programında!

Twitter, YouTube, Instagram gibi popüler sosyal medya platformlarını aktif olarak kullanıyor ve milyonlarca takipçisi bulunuyor.

Danla Bilic kimdir? YouTuber Danla Biliç O Ses Türkiye yılbaşı gecesi programında!

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven'in yakın arkadaşıdır.

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O Ses Türkiye Danla Bilic YouTuber Ebru Gündeş yaşında gecesi

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