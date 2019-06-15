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Danla Bilic saç rengini değiştirdi! Refika Birgül beğenmedi

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.06.2019 10:09 | Son Güncelleme

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic yeni imajıyla dikkat çekti. Saç rengini değiştiren Bilic'e ilk yorum Refika Birgül'den geldi. Refika Birgül Bilic'e "Bence biraz kilolu halin seni özel yapıyordu" dedi.

Danla Bilic saç rengini değiştirdi! Refika Birgül beğenmedi

Ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic saç rengini değiştirince sosyal medyada gündem oldu. Mide küçültme ameliyatı olduktan sonra verdiği kilolarla dikkat çeken Bilic siyah saçlı bir fotoğrafını paylaşınca ünlü fenomene yorum yağdı.

Danla Bilic'i Kim Kardashian'a benzeten takipçileri bu yeni tarzını pek de beğenmedi. Hatta yemek yazarı Refika Birgül dayanamadı ve Danla Bilic'e yorum yaptı.

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Birgül fotoğrafın altına "Ay noolur sen de bi kardaşyan olma... Danla Danla olarak güzel; bence biraz kilolu halin de seni özel ve güzel yapıyordu! O da ayrı konu" yorumunu yaptı. Birgül'ün bu yorumuna ise yorum ve beğeni yağarken Bilic'ten ise bir cevap gelmedi.


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