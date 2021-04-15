Danla Bilic sevgilisi Poyraz Teoman'la Tulum'da aşka geldi

Sosyal medyanın sevilen isimlerinden Danla Bilic, ekonomist sevgilisi Poyraz Teoman’la Tulum’a tatile gittiler. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, bu sefer şaşırtan bir hamle yaparak romantik anlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı tercih etti.

Danla Bilic, yaklaşık dört aydır birlikte olduğu ekonomist Poyraz Teoman'la hamak keyfi yaptı.

O anları 5 milyon 700 bin takipçisi olduğu Instagram'dan paylaşan Bilic, "Türkiye uyanır mısın post attım" diye yazdı.

Kısa sürede binlerce beğeni alan sosyal medya fenomenine yorum yağdı. Çift, geçtiğimiz aylarda da Duabi'de tatil yapmıştı.

