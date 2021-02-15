Danla Bilic sevgilisini paylaştı! Dubai'de aşk pozu

Ünlü Youtuber Danla Bilic aşık oldu! Bilic, 'Tatlıcı' sevgilisi Berat Demir ile yollarını ayırdıktan sonra aşk orucunu bozdu.

Bilic, Sevgililer Günü'nde Poyraz Teoman ile birliktelik yaşadığını duyurdu.

Sosyal medya fenomeni, "Suç ortağı" notuyla Dubai’de birlikte tatil yaptığı sevgilisi Poyraz Teoman ile ilk defa fotoğrafını paylaştı.

"ÇOK PARA KAZANMIYORUM"

Danla Bilic, geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu.

"Hiçbir zaman arkadaş çevreme çok fazla Youtuber ya da Blogger almamaya çalıştım." diyen Bilic, sanıldığı kadar para kazanmadığını dile getirdi.

Bilic, "Ben 'yatarak para kazanıyorsunuz' sözünü hiç anlamıyorum. E öyleyse buyur sen de yap. Niye duruyorsun? Ayrıca öyle sanıldığı kadar çok para da kazanmıyoruz." dedi.

