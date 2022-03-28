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Danla Bilic takipçisiyle birbirine girdi! Küfürler havada uçuştu

28.03.2022 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Makyaj videoları çekerek ünlenen ardından da yaptırdığı estetiklerle adından sıkça söz ettiren fenomen Danla Bilic sosyal medya hesabından kendisine yorum yapan bir takipçisine verdiği yanıtla gündeme geldi. Bilic'in 'kimseye bir hayrı olmamasına' tepki gösteren takipçisine ettiği küfür gündeme oturdu.

Danla Bilic takipçisiyle birbirine girdi! Küfürler havada uçuştu

Youtube'de amatörce makyaj videosu çekerek tanınmaya başlayan Danla Bilic daha sonra bir çok reklam filminde de rol aldı. Şimdilerde büyük gelirler elde eden en büyük markalarla anlaşmalar yapan Bilic sosyal medyada da sık sık paylaşımlar yapıyor.

Insragram'ı aktif kullanan ünlü fenomen şimdilerde Dubai'de tatil yapıyor.

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ESTETİKLERİYLE GÜNDEM OLDU!

Estetikleriyle sık sık gündem olan Bilic, önce ameliyatla kilolarından kurtuldu, ardından burun, dudak, çene, göz gibi bir çok bölgesinde sayısız işlem yaptırdı.

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SİKİLONLARINI GÖSTERDİ

Eski halinden eser kalmayan bambaşka bir görünüme bürünen fenomen bu sefer de göğüslerine silikon yaptırdı. Silikonlarını göstermek adına Dubai tatili esnasında yaptığı sosyal medya paylaşımları ile konuşulan Bilic, bir video çekerek dekolteli kıyafetlerini sergiledi. Bilic, "Net görmemiştiniz, net göstermeye karar verdim" paylaşımında bulunarak takipçilerini şaşırttı.

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"NE HAYRI VAR" YORUMU

Twitter'da bir kullanıcı, Dubai tatilinde olan Danla Bilic'in son attığı tweete, "Bu k..n vatana millete insanlığa ne hayrı var da bunu 3 milyon kişi takip ediyor." yorumunda bulununca olanlar oldu.
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KÜFÜRÜLÜ CEVAP

Kendisine yapılan küfrü görmezden gelemeyen Danla Bilic, "Ya benim sana bir hayrım olmak zorunda mı p.…..k Erhan" cevabını verdi.

Danla Bilic'in bu cevabı sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.


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Anahtar Kelimeler:
Danla Bilic
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