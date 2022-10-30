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Danla Bilic’ten Kubilay Aka ile evlilik sorusuna net yanıt!

30.10.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Danla Bilic, ‘Doğu Demirkol ile Alelade Show’un son bölümüne konuk oldu. Bir süredir oyuncu Kubilay Aka ile aşk yaşayan ünlü isim, evlilik sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı.

Danla Bilic’ten Kubilay Aka ile evlilik sorusuna net yanıt!

Star Tv’nin sevilen programı ‘Doğu Demirkol ile Alelade Show’, 29 Ekim Cumartesi akşamı altıncı bölümüyle ekranlara geldi. Danla Bilic konuk olduğu bölümde yaptığı evlilik itirafıyla gündeme geldi.

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Star Tv’nin sevilen programı ‘Doğu Demirkol ile Alelade Show’, 29 Ekim Cumartesi akşamı altıncı bölümüyle ekranlara geldi. Danla Bilic konuk olduğu bölümde yaptığı evlilik itirafıyla gündeme geldi.

"KUBİLAY BENİM HAYATIM AMA ASLA EVLENMEM"

Geçtiğimiz ay oyuncu Kubilay Aka (27) ile yeni bir aşka yelken açan sosyal medya fenomeni Danla Bilic (28), evlilik ile ilgili soruya; “Kubilay benim hayatım ama ben daha çok gencim. Asla evlenmem” yanıtını verdi.
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Doğu Demirkol’un “Kubilay ciddi ama benim gördüğüm kadarıyla” sözleri üzerine de “O düşünebilir ama ben düşünmüyorum” dedi.

Daha önce Berat Demir, Yusuf Engin gibi isimlerle birlikte olan Danla Bilic, geçtiğimiz ay oyuncu Kubilay Aka ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İkilinin aşkları, Berkay’ın Kuruçeşme konserinde ortaya çıkmıştı.

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