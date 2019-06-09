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Danla Bilic Yeliz Yeşilmen'in dedikodusunu yapınca...

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ÜNLÜLER  | 09.06.2019 10:10 | Son Güncelleme

Danla Bilic programında Yeliz Yeşilmen ile dalga geçince Yeşilmen o anları paylaşıp sosyal medya üzerinden Bilic'e tepki gösterdi. Yeşilmen Bilic'e "sosyal medya ünlülerin ömrü kısadır" dedi.

Danla Bilic ve Enis Arıkan programda Yeliz Yeşilmen ile dalga geçti. Yeşilmen'den yanıt gecikmedi.

Danla Bilic ve Enis Arıkan programda Bilic'in eski komşusu olan Yeşilmen'in araba park etmesiyle ilgili komik bir hikayeyi anlattı. Yeşilmen ise o videoya şu sözlerle yanıt verdi:

"Eh sevgili sosyal medya ünlüsü şeker, komik çilli kız @danlabilic benim eski komşuymuş Ve YouTube çekiminde dedikodumu yapmış @enisarikan ile. Evet arabamı bir iki kere öyle park ettim görevlilerin haberi var. Çünkü o sitede 3 kere arabama çarpıp kaçtılar sebebi var. Yani aptal sarışın muamelesine gerek yok. Bilip bilmeden beni harcamışsın takipçilerim yolladı yeni gördüm; Damla canım böyle herkesi harcama sosyal medya ünlülerin ömrü kısadır. Ben 1999 yılından beri varım. İnan ölene kadar da var olacağım sizlerin maalesef ömrü kısa kalp kırmayalım sevgili minik şeker kardeşim..."

Yeşilmen'in bu sözlerine Danla Bilic'ın ne yanıt vereceği ise merak konusu oldu.

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Danla Bilic Yeliz Yeşilmen Danla Bilic

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