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Dünya yıldızı G.Saray'a bedava geliyor!

GALATASARAY HABERLERİ  | 11.12.2018 08:17 | Son Güncelleme

Galatasaray Welbeck'e sonunda kavuşuyor! İngiliz basınında yer alan habere göre Galatasaray'ın, sezon sonunda İngiliz golcüyü bedelsiz olarak kadrosuna katacağı iddia edildi.

Dünya yıldızı G.Saray'a bedava geliyor!

Ada basınında çıkan haberlere göre; Arsenal, 28 yaşındaki Welbeck’le sezon sonu sözleşme uzatmayacak. İngiliz Mirror Gazetesi’nin haberine göre ise; tecrübeli forvet sezon sonu bedelsiz olarak Galatasaray’a imza atacak.

Şu anda ayak bileğinden bir sakatlığı bulunan İngiliz futbolcunun sahalara dönüş tarihi net olarak bilinmiyor. Ancak yaz ayındaki ana transfer dönemi öncesi tamamen düzelmesi bekleniyor.

Devre arası 2 forvet alacak Aslan’ın yeni sezonda Welbeck’le birlikte bu sayıyı 3’e çıkarmayı planladığı öğrenildi. Gomis’in satışı sonrası G.Saray forvette büyük sorunlar yaşamıştı.

(Akşam)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Danny Welbeck

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