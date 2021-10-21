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Dans topluluğu "Kabardinka" Samsun'da sanatseverlerle buluştu

21.10.2021 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dans topluluğu "Kabardinka" Samsun'da sanatseverlerle buluştu

Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Devlet Akademik Halk Dansları Topluluğu "Kabardinka", Samsun'da Kafkas rüzgarı estirdi.

Çerkez kültürünün tanıtılması amacıyla 88 yıl önce kurulan "Kabardinka", Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda sanatseverlerle buluştu.

Samsun ayağını Samsun Çerkez Derneğinin üstlendiği gösteride, savaşçı kostümü giyinen erkeklerin kılıçlarıyla yaptıkları ritmik hareketlere kadınların yöresel kıyafetleriyle eşlik etmesi ilgiyle izlendi.

Yaklaşık 300 kişiden oluşan grup, bugüne kadar 4 kıtada yaklaşık 70 ülkede gerçekleştirdikleri gösterilerle hem Çerkez kültürünü tanıtmayı hem de geleneklerini yaşatmayı amaçlıyor.

"Kabardinka"nın sanat yönetmenliğini ve koreografileri Çeçenistan, Adigey, Güney Osetya, Abhazya ve İnguşetya cumhuriyetlerinin onur sanatçısı Igor Atabiyev üstleniyor.

Ekim ayında Türkiye turnesine çıkan grup, Ankara, Kayseri, Sivas ve İstanbul’da da sahne alacak.

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