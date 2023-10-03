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  4. Dansıyla gündem olmuştu! Kalben'in çöpçatanlık sitesinde eş aradığı ortaya çıktı

Dansıyla gündem olmuştu! Kalben'in çöpçatanlık sitesinde eş aradığı ortaya çıktı

03.10.2023 14:03 | Son Güncelleme:
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Tarzıyla ve sahne performansıyla çok konuşulan isimlerden biri olan Kalben'in bir çöpçatanlık sitesine üye olduğu ortaya çıktı. 2018 yılında eşinden boşanan Kalben'in üye olduğu sitede kendi adını kullanması dikkat çekti.

Sadece, Yara, Saçlar gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Kalben sahnede yaptığı danslarıyla da gündem oluyor. Birçok başarılı şarkıya imza atan ünlü isim 2016 yılında evlendiği Berkant Ali İncesaraç’tan 2018 yılında ayrılmıştı. Kalben’in bir çöpçatanlık sitesine üye olduğu ortaya çıktı.

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37 yaşındaki ünlü isim uzun süredir aşk haberleriyle gündem olmuyordu. Sabah'ın haberine göre çöpçatanlık sitesine üye olan Kalben kendi fotoğraflarını da paylaştı.

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Dünya çapında milyonlarca insanın kullandığı uygulamada ünlü isim mavi rozet sahibi.

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Uygulamaya yüklenen fotoğraflar ile program açıldığında kamerada görünen yüzler eşleşince kullanıcılar onaylanmış oluyor.

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Kalben evlendi yaşında

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