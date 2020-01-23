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DAP bölgesi kalkınma ajanslarıyla işbirliği toplantısı

ERZURUM HABERLERİ  | 23.01.2020 12:10 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğüne bağlı DAP İdaresi ile Kalkınma Ajansları arasında koordinasyon ve işbirliği toplantısı yapıldı.Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Sivas, Tunceli ve Van illerinden oluşan DAP Bölgesinde faaliyet gösteren Kalkınma Ajansları, DAP İdaresinin ev sahipliğinde Erzurum’da bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğüne bağlı DAP İdaresi ile Kalkınma Ajansları arasında koordinasyon ve işbirliği toplantısı yapıldı.
Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Sivas, Tunceli ve Van illerinden oluşan DAP Bölgesinde faaliyet gösteren Kalkınma Ajansları, DAP İdaresinin ev sahipliğinde Erzurum’da bir araya geldi. 2020 Yılı Yatırım Programının görüşüldüğü toplantıda, 2021-2023 yıllarını kapsayan yeni DAP Eylem Planı’nın stratejik çerçevesinin belirlenmesi yönünde de işbirliği alanları ele alındı.
DAP İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Özdoğan’ın moderatörlüğünde yapılan toplantıya, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Fırat Kalkınma Ajansı (FKA), Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) temsilcileriyle DAP İdaresi Koordinatörleri ve uzmanlar katıldı.
Toplantının öğleden önce gerçekleştirilen birinci bölümünde; DAP İdaresi’nin 2020 yatırım programı ile 5 Kalkınma Ajansı’nın 2020 çalışma programı sunumları yer aldı. Bu kapsamda 2020 yılında DAP İdaresi ile Kalkınma Ajansları arasında ortak yapılabilecek çalışmalar ve işbirlikleri alanlarının belirlenmesi, bölge illeri için öncelik oluşturan alanlar ve projeler değerlendirildi.
Öğleden sonra gerçekleşen ve 2021-2023 yıllarını kapsayan Eylem Planı stratejik çerçevesinin belirlenmesi yönündeki ikinci oturuma ise, DAP İdare Başkanı Adnan Demir de katıldı. Demir burada yaptığı konuşmada, desteklenen projelerle bölgede ekonomik büyüme, sosyal gelişme ve istihdam artışını ajanslarla birlikte sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Ortak çalışma arzusuna vurgu yapan Başkan Demir, “Tespit ettiğiniz olgunlaşmış proje fikirlerinizi bizimle paylaşmanızı istiyoruz. Bu fikirleriniz bizim için kıymetlidir. Bölgenin rekabet gücünü yükseltmek, katma değeri yüksek ürünlere yönelmek ve oluşturulan katma değerin önemli bir kısmının bölgede kalmasını sağlamak için tespitleriniz varsa beraber çalışabiliriz. Bazı teklif çağrılarında uygun yatırım alanlarının belirlenmesinde istişare yapmamızda fayda var. Bu şekilde birbirimizin tamamlayıcısı oluruz. Bizler, öncelikli müdahale alanlarını belirlediğimiz projeleri destekliyoruz yalnız, küçük dokunuşlarla küçük işletme tesislerini bizim üzerimizden rahatça kurabiliriz. Yeni üretimden çok var olanı katma değeri yüksek bir üretime nasıl alabiliriz bunu birlikte düşünmemiz lazım. Buraya kadar geldiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum” dedi.
Daha sonra, DAP İdaresi tarafından Eylem Planı’nın hazırlık aşamaları ile ilgili bilgilendirme sunumu yapıldı. Sunum sonrası, Ajanslar tarafından 2021-2023 DAP Eylem Planı’nda stratejik çerçeveye altlık oluşturacak amaç, hedef ve bunlara ilişkin eylemlere ilişkin öneri ve teklifler paylaşıldı. Hem fikir kalınan konularda işbirliği sağlanacağı yönünde görüş bildirildi.

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