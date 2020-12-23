Darbedilerek öldürülen kadının katil zanlısı kardeşlerin yargılanmasına devam edildi

Antalya'da bir kadının darbedilerek öldürülmesiyle ilgili sanık iki kardeşin ve maktulün alıkonmasına yardım ettiği ileri sürülen kişinin yargılanmasına devam edildi.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Gökhan Ç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz yargılanan sanığın kız kardeşi Ümran Ç. ve Süleyman A. ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanık Gökhan Ç, bir önceki savunmasını tekrarladığını belirterek, hayatını kaybeden Hatice Şimşek'i 7 yıldır tanıdığını, olaydan kısa bir süre önce de sevgili olduklarını ifade etti.

Şimşek'i öldürme niyetinin olmadığını öne süren Gökhan Ç, tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Tanık olarak dilenen komşu A.Ş, sanığın maktule sürekli şiddet uyguladığı iddiasında bulundu.

Olay gecesi evden çok fazla bağırma seslerinin geldiğini aktaran tanık, "Olay günü 4 kez polisi aradım, evden sürekli kadının yardım isteme sesleri geliyordu. Bir süre sonra eve ambulans ve polisler geldi. Aşağıya indiğimde kadının öldüğünü öğrendim." beyanında bulundu.