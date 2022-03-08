Dardanel, kadın gücünü sahaya taşıyor

İSTANBUL (AA) - Kurulduğu günden bu yana kadın iş gücünü ekonomiye kazandırmada öncü bir rol üstlenen Dardanel, şimdi de futbolda kadınların destekçisi oluyor.

Dardanel açıklamasına göre, şirket, toplam 1.657 kadın çalışanıyla Türkiye’de kadın istihdamına ağırlık veren şirketlerin başında geliyor. Kurulduğu 1984 yılından itibaren binlerce kadını ekonomiye kazandırarak Türkiye için değer yaratan Dardanel, kadın gücüne verdiği önemi şimdi de futbola taşıyor.

Bu sezon kurulan Çanakkale Dardanel Spor Kadın Futbol Takımı, Avrupa ile Türkiye’de aynı anda hızla gelişim gösteren kadın futbolu branşında, Türkiye Futbol Federasyonu 3. Ligi’nde mücadele edecek. Takımda, 17-26 yaş arasında, çoğu üniversitelerin spor bilimleri fakültelerinde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde öğrenim gören, futbol ve başka branşlarda da antrenörlük belgelerine sahip çoğu Çanakkaleli 22 kadın futbolcu yer alıyor.

Çanakkale Dardanel Spor sportif direktörü Deniz Ünver’in çalıştırdığı Kadın Futbol Takımı, şampiyonluk hedefiyle kendi tesislerinde antrenmanlarını sürdürüyor. Kadın takımında Ünver’in dört yardımcısından birisi takımın performans antrenörü olan Çanakkaleli Büşra Atak, sezon başından bu yana hem erkek takımının hem de kadın takımının başarısı için ter döküyor.

Çanakkale Dardanel Spor Kadın Futbol Takımı oyuncuları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak hazırlanan reklam filminde de yer aldı. Dardanel’in sahip olduğu marka gücüyle spora verdiği desteğe de vurgu yapılan film, dijital mecralarda izleyiciyle buluşuyor.

