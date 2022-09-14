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Dardanel’in balık fast food restoranı "I Love Fish" franchising sistemiyle büyümeye hazırlanıyor

14.09.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dardanel Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen: - "Tüm girişimcilere, kendi alanında rakipsiz bir işe yatırım yapma imkânı sağlıyoruz. Hayalimiz, bu yenilikçi fast food balık konseptimizi Türkiye’den dünyaya açmak"

İSTANBUL (AA) - Dardanel’in, kaliteli ve ekonomik balık fast food restoranı I Love Fish, franchising sistemiyle ülke genelinde büyümeye hazırlanıyor.

Dardanel açıklamasına göre, sürdürülebilir üretim faaliyetleri, inovatif ürünleri ve pazara sunduğu ilklerle, bulunduğu tüm kategorilerde lider olan şirket, balık ve deniz ürünlerini en ekonomik ve hızlı şekilde geniş kitlelere ulaştırmak üzere I Love Fish konseptini geçen yıl hayata geçirdi.

Dardanel’in en yeni restoran zinciri I Love Fish, İstanbul Beşiktaş Çarşı, Capitol AVM Altunizade ve Çanakkale Saat Kulesi’nde balık tutkunlarını ağırlıyor. Ulaşılabilir, kaliteli, lezzetli ürünleri ve sevilen konseptiyle I Love Fish, şimdi franchising sistemiyle Türkiye geneline yayılmaya hazırlanıyor.

Dardanel kalitesi ve güvencesiyle yeni, farklı, lezzetli ve ekonomik bir fast food balık deneyimi sunan I Love Fish; midye tavalı, ızgara levrekli ve mezgit schnitzel’li Balık Ekmek çeşitlerinin yanı sıra, Balık Burger çeşitleri, Fish&Chips, Karides Royal, Ton-tuni, Balık Kokoreç gibi efsane lezzetleri ve Boom Roll, Şişte Midye Tava, Midye Dolma ve Dinamit Karides gibi atıştırmalıklar sunuyor.

Dardanel’in, AR-GE ve yeni üretim hatlarına yaptığı 25 milyon doları aşan yatırımlar, I Love Fish için yürütülen inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarına da yansıyor.

Fast food balık konseptinde markalaşan I Love Fish, şimdi yeni yatırımcıları bu yükselişteki markayı Türkiye genelinde büyütmeye davet ediyor.

Çok sevilen ve kendi alanında rakipsiz olan konseptiyle I Love Fish, müşteri kitlesini her geçen gün genişletirken yeni yatırımcılara da büyük fırsatlar sunuyor.

Dardanel, Türkiye’nin her yerinde I Love Fish franchise’ı açmak isteyen yatırımcılara; marka gücü, uzman eğitmenleri ve Türkiye nüfusunun yüzde 90’ına ulaşan dağıtım lojistik ağıyla destek oluyor. Franchise talebinde bulunmak isteyenler, www.ilovefish.com.tr adresinden detayları öğrenip başvuru yapabiliyor.

Dardanel güvencesi ve tecrübesini gıda perakendesi alanına taşıyan şirket; inovatif yaklaşımıyla balık ve deniz ürünlerini en yeni konseptlerle tüketicilerle buluşturmayı hedefliyor. I Love Fish ile balık ve deniz ürünlerini daha ulaşılabilir kılan Dardanel, balık tüketimini artırma misyonuyla pazardaki istikrarlı büyümesini de sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dardanel Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, I Love Fish konseptiyle ilgili hem Türkiye’de geniş kitlelere ulaşacak hem de tüm dünyaya ihraç edebilecekleri bir konsept yarattıklarını ifade etti.

Önen, "Tüm girişimcilere, kendi alanında rakipsiz bir işe yatırım yapma imkânı sağlıyoruz. Hayalimiz, bu yenilikçi fast food balık konseptimizi Türkiye’den dünyaya açmak." değerlendirmesinde bulundu.

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