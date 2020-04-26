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Darende’de sokaklar boş kaldı

MALATYA HABERLERİ  | 26.04.2020 16:25 | Son Güncelleme

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Malatya’da, kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Darende’de sokaklar boş kaldı

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Malatya’da, kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de cadde ve sokaklar boş kaldı. Malatya’nın en büyük ilçelerinden biri olan Darende’de de 4 günlük kısıtlama süresince vatandaşlar kurallara uyarak dışarı çıkmadı.
İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile Malatya’nın yanı sıra ilçeleri de sessizliğe büründü. Korona virüs salgınının yayılım hızının azaltılması tedbirleri kapsamında Perşembe günü başlayan kısıtlamanın uygulandığı Malatya’nı en büyük ve hareketli ilçelerinden biri olan Darende’de de cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri ilçe merkezinde denetimleri arttırırken, ilçenin ortasından geçen Tohma Çayı’nda da balıklara fırıncılar ekmek attı.
Evlerinden çıkamayan vatandaşlar, telefonla ekmek siparişlerini verirken, kısıtlamadan muaf olan lokantalar da vatandaşların siparişlerini hijyen koşullarına uyarak evlere teslim etti.

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