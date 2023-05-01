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Darıca Osmangazi Köprüsünün yükü azalacak

01.05.2023 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca Osmangazi Köprüsü’nün yükünü azaltmak için projelendirilen ikileme ve bağlantı yolları yapımını hızlandırdı.

Darıca Osmangazi Köprüsünün yükü azalacak

Darıca’da mevcut Osmangazi Köprüsü’nün trafik beklentilerini karşılamakta yetersiz kalması sebebiyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışmalara geçtiğimiz aylarda başlamıştı. Mevcut köprünün yanına bir köprünün daha yapılması amacıyla başlayan çalışmalara hız verildi. Eklenecek olan ikinci köprü ile Aşıroğlu Caddesi’ne ve bölgede bulunan sanayi alanlarına erişimler daha güvenli ve konforlu hale getirilecek.

Çalışmalar dahilinde Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, yeni köprünün ayakları için temel çalışmaları çerçevesinde fore kazık imalatı gerçekleştiriyor. Köprü ayaklarının temel kazıları yapılırken, 5 fore kazığın imalatı yapıldı. Aşıroğlu Caddesi ile D-100 Karayolu üzerindeki Osmangazi Tüneli Kavşağı bağlantı yolu 2x2 yol haline getirilecek. Marmaray Osmangazi Tren İstasyonu mevkiinde TCDD hattı üzerinden köprü ile geçilmiş olacak. Çalışmalar çerçevesinde 205 metre uzunluğunda 7 açıklıklı köprü yapılacak. Ayrıca bin 280 metre uzunlukta bağlantı yolları yapılacak. Ayrıca 342 metre toprakarme duvar, içme suyu, atık su ve yağmur suyu hatları, tretuvar ve parke işleri yapılacak.


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