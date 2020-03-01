YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Darıcalılar’dan Kitap Fuarı’na yoğun ilgi

Darıcalılar’dan Kitap Fuarı’na yoğun ilgi

KOCAELİ HABERLERİ  | 01.03.2020 14:14 | Son Güncelleme

Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen ve 1 milyon kitabın yer aldığı 1.

Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen ve 1 milyon kitabın yer aldığı 1. Darıca Kitap Fuarı’na vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında düzenlenen 1.Darıca Kitap Fuarı, kapılarını açtığı günden beri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Sadece Darıcalıların değil bölgede yaşayan vatandaşların da katılım gösterdiği Kitap Fuarında 60 yayınevi, 60 yazar ve 1 milyon kitabın yer alıyor. Cuma günü kapılarını açan Kitap Fuarı, hafta sonu adeta ziyaretçi akınına uğradı. Çok sayıda vatandaş aileleriyle birlikte yayınevlerinin stantlarını ziyaret ederek sevdikleri yazarların kitaplarını aldı.
Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi yanında yaklaşık bin metrekare alanda gerçekleşen Kitap Fuarı, hafta içi 09.00-20.00 ve hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret ediliyor. Konferanslar, söyleşiler ve imza günleri etkinliği ile kitapseverlere fuar deneyimi yaşatacak olan Darıca Kitap Fuarı, Mete Yarar, Cansu Canan Özgen, Bahadır Yenişehirlioğlu, Ahmet Şimşirgil ve Alişan Kapaklıkaya gibi birçok tanınmış yazara ev sahipliği yapacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü şarkıcı tanınmaz halde! Ünlü şarkıcı tanınmaz halde!
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çaykur Rizespor'da teknik direktör arayışları

Çaykur Rizespor'da teknik direktör arayışları

Köy muhtarları ve mahalle muhtarları çalışmaları değerlendirdi

Köy muhtarları ve mahalle muhtarları çalışmaları değerlendirdi

Umuda yolculuk ’engel’ tanımıyor

Umuda yolculuk ’engel’ tanımıyor

Konya'da parkta silahlı kavga: 1 yaralı

Konya'da parkta silahlı kavga: 1 yaralı

GÜNCELLEME - Gaziantep'te sosyal medyada provokasyon yapan 6 kişi gözaltına alındı

GÜNCELLEME - Gaziantep'te sosyal medyada provokasyon yapan 6 kişi gözaltına alındı

Malatya’da İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı

Malatya’da İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı

Kocaeli Namaz Vakitleri 1 Mart Pazar

İmsak
06:03
Sabah
07:27
Öğle
13:18
İkindi
16:25
Akşam
18:58
Yatsı
20:17

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 1 Mart Pazar

Sahil Eczanesi
Karamursel
Anıl Eczanesi
Izmit
Yeni Şifa Eczanesi
Gebze
Egemen Eczanesi
Korfez
Seyhan Eczanesi
Izmit
İlim Eczanesi
Izmit
Alkan Eczanesi
Kandira
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İzmit Belediyesi’nden personelin darp edilmesi hakkında açıklama

İzmit Belediyesi’nden personelin darp edilmesi hakkında açıklama

Gebze’de günübirlik evler faaliyetten men edildi

Gebze’de günübirlik evler faaliyetten men edildi

KO-MEK Değirmendere kurs merkezi, yeni yerinde

KO-MEK Değirmendere kurs merkezi, yeni yerinde

Temizlik İşleri personelinden örnek davranış

Temizlik İşleri personelinden örnek davranış

Reflüye 1.5 Saatte Kesin Çözüm

Reflüye 1.5 Saatte Kesin Çözüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.