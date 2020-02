Darıca’nın “Bir Yazar Okulu”nda dersler başladı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla gençlere yönelik düzenlenen “Bir Yazar Okulu”nda dersler başladı. İlk derse katılan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, gençlere yol gösteren bir belediye anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla gençlere yönelik düzenlenen “Bir Yazar Okulu”nda dersler başladı. Habertürk Televizyonu’nun sevilen sunucuları Veyis Ateş ve Mehmet Akif Ersoy ile Türkiye Gazetesi Yazarı Süleyman Özışık’ın ders vereceği “Yazar Okulu”nda yazıya ve yazarlığa ilgi duyan gençlere eğitim verilecek. Yazar Okulu’nda ilk derse Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da katıldı. Başkan Bıyık, Gazeteci yazarlar Veyis Ateş ve Süleyman Özışık ile birlikte ilk dersin konuğu oldu. Gençlere selamlama konuşması yapan Başkan Muzaffer Bıyık, “Darıca Belediyesi olarak her zaman siz gençlerin yanında ve destekçiniz olacağız. Belediye başkanı olarak geleceğinizle ilgili kararlar alırken sizlerin yanınızda olmak itiyoruz. Sizlere yol gösteren bir belediye anlayışıyla hareket ederek kendinizi en iyi şekilde yetiştirmenize katkı sunmayı amaçlıyoruz. Ülkemizin önemli ve başarılı yazarlarını sizlerle buluşturarak yazarlığa ilgi duyan gençlerimize katkı sunmak istedik. Yaptığımız her projede sizleri düşünerek hareket ediyoruz” diye konuştu.

Yazarlık Okulu’nda ilk dersi ise Habertürk Televizyonu’nun başarılı sunucusu Veyis Ateş verdi. İyi yazı yazmanın püf noktalarını aktaran Ateş, mesleki tecrübelerini de gençlerle paylaştı. Yazarlık Okulu’nda dersler her Cumartesi gerçekleşecek ve aynı şekilde Süleyman Özışık ve Mehmet Akif Ersoy da gençlerle bir araya gelerek tecrübelerini paylaşacak. Kursa gençlerin ilgisi yoğun olurken kurs sonunda başarılı olan kursiyerlere sertifika da verilecek.