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Dario Melnjak'a Avrupa'dan talip var

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 22.10.2019 11:16 | Son Güncelleme

Süper Lig'de ilk 8 haftada oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Çaykur Rizespor'un sol bek oyuncusu Dario Melnjak'ı Avrupa'dan bir çok kulübün izlediği öğrenildi.

Dario Melnjak'a Avrupa'dan talip var

Çaykur Rizespor'un geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Dario Melnjak, gösterdiği performansla Hırvatistan Milli Takımı'na kadar yükselmeyi başarırken, adı Fenerbahçe ile yaz transfer döneminde anıldı.

26 yaşındaki sol bek oyuncusu bu sezon 8 maçta 2 gol atma başarısı gösterirken, Hırvat oyuncuyu Avrupa'dan bir çok takımın izlediği ve özellikle Belçika'dan bir kulübün ara transfer döneminde oyuncuyu transfer etmek için Rizespor ile masaya oturacağı öğrenildi.

Çaykur Rizespor'un ise Haziran 2020'de sözleşmesi bitecek olan Melnjak'ı bonservis bedeli kazanmadan yollamak istemediğinden dolayı oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

Dario Melnjak, Çaykur Rizespor ile 24 maçta forma giyerken 6 gol atıp 2 asist yapma başarısı gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Dario Melnjak Çaykur Rizespor

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