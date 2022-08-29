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Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 30 kamu işçisi alımı yapacak

29.08.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 ciltçi, 5 tipo baskıcısı ve 5 ofset baskı operatörü istihdam edilmesi planlanırken söz konusu ilan için 2 Eylül'e kadar başvuru yapılması gerekiyor

İSTANBUL (AA) - Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 30 kişilik kamu işçisi statüsünde personel alacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, 20 ciltçi, 5 tipo baskıcısı, 5 ofset baskı operatörü istihdam edilecek.

Konuya ilişkin başvurular, Türkiye İş Kurumu internet sitesi üzerinden online olarak 29 Ağustos-2 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak. Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre ihtiyaç duyulan hizmet türlerinde işe alınacak işçiler, Türkiye İş Kurumu tarafından bildirilen ve talep şartlarına uygun açık iş sayısının 4 katı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday arasından genel müdürlük tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav ile belirlenecek.

Türkiye İş Kurumu tarafından bildirilen nihai listelerde olup, teslim tarihi "https://www.darphane.gov.tr" internet adresinde duyurulacak olan belgelerin teslimi ve kura öncesinde kontrolü neticesinde başvuru şartlarını taşıdığı tespit edilen adayların sayısının açık pozisyon sayısının 4 katından fazla olması durumunda kura işlemi gerçekleştirilecek.

23 Eylül 2022 saat 14.00'te Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek noter kura çekimi sonuçları ve diğer her türlü duyurular "https://www.darphane.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.

Kura ile seçilen "asil aday" listesinde yer alan adaylar, tarih ve saati bilahare ilan edilecek sözlü sınava tabi tutulacak.

Söz konusu ilan için 2 Eylül'e kadar başvuru yapılması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
darphane ve damga matbaası genel müdürlüğü

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