Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Projesi'ne "en iyi kamu hizmet mimarisi" ödülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Mayıs 2022'de temeli atılan ve yapımında sona gelinen Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Projesi, Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri'nde (International Properyt Awards) bölgesel yarışmada "en iyi kamu hizmeti mimarisi" ödülü alarak, bir üst yarışma olan uluslararası kategoriye de katılma hakkı kazandı.

Ödüle ilişkin Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Konferans Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, 70'ten fazla kişinin olduğu jüri heyetinin projeyi ödüle layık gördüğünü belirtti.

Bazı ülkelerde "Yalnızlık Bakanlıkları" kurulduğuna ve intihar oranlarının arttığına dikkati çeken Cebeci, "Bu tip yalnızlıkların giderileceği, insanların genç veya yaşlı, dezavantajlı olabilir, kendine yetemiyor, bakamıyor olabilir, onlar için de burası var. Sadece belli yaştan sonrakilere değil çocuktan her türlü yaş grubuna, dezavantajlı, kendine bakamayan insanlara kucak açan bir kurum Darülaceze. 128 yıldır hizmet veren Darülaceze'nin benzeri olan ya da ona denk bir proje geçen 100 yıl içinde yapılamamış." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde ve öngörüsünde gelecek asırlara hitap edecek projenin dünyada örneğinin olmadığını dile getiren Cebeci, "Proje, dünyanın hiçbir yerinde yok. Yani zannetmeyin ki o jüri heyeti rastgele böyle bir hediyeyi buraya verdi." dedi.

36 ayda yapılması planlanan projenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla 24 saat çalışarak 12 ayda bitirildiğini söyleyen Cebeci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazen birileri farklı şeyler söyleyebiliyor ama medeniyet, insanlık, vatanseverlik, milliyetçilik eserlerle ortaya koyulur. Gazi Mustafa Kemal diyor ya "Türkiye Cumhuriyeti dünyada almış olduğu yere layık olduğunu eserleriyle ispat edecektir. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet mesul, muzaffer ve muvaffak olacaktır." Bu lafla olmaz. Dünyada mesul olmak, muzaffer olmak, daha ilerilere gitmek için eser ortaya koyacaksın. Bu bir kültür ve medeniyet projesi olacaktır."

Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı da ilçede çok sayıda yatırımın bulunduğunu, en müstesna olanın ise bu proje olduğunu anlattı.

Cebeci, alınan ödülün sadece bir binanın tasarımına, inşasına, niteliğine verilmiş bir ödül olmaktan öte, bu binanın bir dili, ruhu olduğu için de verildiğini ifade etti.

Programa, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Fuat Karaman, United Group İcra Kurulu Başkanı İlhan Altun, Vizyon Mimarlık firma ortağı Övgü Hançerlioğlu, Darülaceze Vakfı yetkilileri ile Darülaceze personeli katıldı.

