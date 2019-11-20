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Darüşşafaka Tekfen: 92 - Joventut: 86 (ULEB Avrupa Kupası)

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 20.11.2019 23:00 | Son Güncelleme

Basketbol ULEB Avrupa Kupası C Grubu 8. hafta maçında Darüşşafaka Tekfen, sahasında İspanya temsilcisi Joventut'u 92-86 mağlup etti. Bu sonuçla Darüşşafaka Tekfen kupada 5. galibiyetini aldı. Joventut ise 4. mağlubiyetini yaşadı.

Darüşşafaka Tekfen: 92 - Joventut: 86 (ULEB Avrupa Kupası)

Karşılaşmaya iki takım da savunmada agresif başladı. Prepelic ile etkili olan Joventut önünde Browne ve Jones ile sayı üreten Darüşşafaka Tekfen, 6. dakikayı 11-10 önde geçti. Konuk takımın üst üste top kayıplarını iyi değerlendiren yeşil-siyahlılar, Sinan Güler'in hızlı hücumlardan kazandırdığı basketlerle 8. dakikada 6 sayılık fark yakaladı: 16-10. Kalan bölümde dış atışlarla etkili olan Joventut'a Hamilton ve Colson ile yanıt veren Darüşşafaka Tekfen, ilk çeyreği 21-19 önde kapattı.

İkinci periyodun ilk bölümünde Kartal Özmızrak ile 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste basketler bulan Darüşşafaka Tekfen, 15. dakikayı 33-26 üstün geçti. Prepelic ile toparlanmaya çalışan Joventut önünde Browne ile hücumda temposunu artıran Darüşşafaka Tekfen, Hamilton'ın kazandırdığı sayılarla çeyreğin bitimine 12 saniye kala farkı çift hanelere çıkardı: 46-35. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Üçüncü çeyrekte Sinan Güler ve Doğuş Özdemiroğlu ile etkili olan ve farkı 29. dakikada 15 sayıya kadar (63-48) çıkaran Darüşşafaka Tekfen, son periyoda 65-54 üstün girdi.

Dördüncü periyoda hücumda iyi başlayan Joventut, Prepelic ve Harangody'nin kaydettiği 3 sayılık basketlerle 38. dakikada farkı 2 sayıya çekti: 80-78. Kalan bölümde hata yapmayan ve Jones ve Kartal'ın kritik atışlarıyla farkı açan Darüşşafaka Tekfen, sahadan 92-86 galip ayrıldı.

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Seffi Shemmesh (İsrail), Sergio Silva (Portekiz), Semen Ovinov (Rusya)

Darüşşafaka Tekfen: Browne 17, Lamb 6, Erkan Veyseloğlu, Jones 15, Hamilton 8, Sinan Güler 14, Kartal Özmızrak 18, Mahir Ağva, Berk Demir 5, Doğuş Özdemiroğlu 4, Colson 5, Troy Selim Şav

Joventut: Prepelic 30, Zisis 6, Lopez-Arostegui 8, Omic 8, Harangody 5, Dimitrijevic 13, Buford 2, Morgan 14, Ventura, Parra

1. Periyot: 21-19

Devre: 46-35

3. Periyot: 65-54

Beş faulle çıkanlar: 39.54 Kartal Özmızrak, 39.59 Hamilton (Darüşşafaka Tekfen)

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Anahtar Kelimeler:
Basketbol Darüşşafaka Tekfen Joventut ULEB Avrupa Kupası

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